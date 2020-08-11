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【娛圈群組】入隔離營24日仍未能離開 施匡翹每日須接受健康檢測

娛樂 17:35 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

施匡翹仍在隔離營未能離開。

歌手施匡翹（Zaina）7月18日確診新冠肺炎後，雖一直未有肺炎病徵，但自醫院逗留個多星期，7月底被送到鯉魚門隔離營，自今仍未能離開，她向傳媒發布消息，指身體狀況尚好，相信兩日後可復工。

施匡翹指由入院至今沒有特別不舒服，至於為何還要留在隔離營，她解釋：「隔離營同醫院有分別，這裡每日都要驗深喉唾液，測試病毒數量，要連續兩次negative，醫生才考慮可以離開，因我試過有一次negative，雖非連續兩次，但仍未可以離開，需要時間更加穩定，對病人離開更加安全！」

她指因為一直沒食西藥或打針治療，醫生建議等身體慢慢康復，日後健康更加理想。

現時每天在隔離營接受檢測。（受訪者提供）

現時身在隔離營，每日要檢查血壓及有否發燒，：「因沒有食藥靠自己免疫力康復，可能大概要28日才可離開，現在病毒量差唔多沒有，另外亦有一個方法，如果抽血驗到有抗體都可以離開，但鯉魚門隔離營抽血設備不夠，每日抽血驗有限額，我安排明日才揀選去抽血，如果第二日驗到有抗體就可以離開。」

工作方面，以前每星期四她會為新城主持一個節目《猜情尋》，跟拍檔謝高晉、Tony一齊主持，她相信今個星期四終於復工。

撰文 : TOPick柴犬出動

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