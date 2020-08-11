【美國交流】為照顧乳癌母考包尾留級一年　單親基層生發奮追上獲獎學金赴美交流

▲ 家駿即將出發前往美國交流一年。

出身基層、又非尖子的學生，雖然學習資源較少，但只要付出努力、勇於嘗試，也能找到海外留學交流機會。出身於單身家庭的黃家駿，升中後曾為照顧患癌母親留級一年，但他沒有放棄，翌年發奮追上進度，入讀精英班，原將升讀中六的他，更獲得獎學金赴美國高中交流一年，他盼望這一年能擴闊眼界，找尋自己的理想。

現年18歲的家駿，自有記憶以來，父母已經分開，由媽媽獨力湊大他和大9歲的姊姊，一家三口居於公屋。為了照顧兩姊弟，媽媽只能做兼職散工，收入並不穩定，但媽媽深信陪伴孩子成長，比賺錢更重要。

▲ 在媽媽患病後，家駿就肩負起照顧家庭的責任。（受訪者提供）

升中後媽媽確診乳癌

家駿亦不負媽媽所望，以優異成績升讀區內Band 1英中，然而剛升中不久，媽媽就確診乳癌，並有擴散的跡象，需要入院做手術切除部分乳房和接受化療。由於姐姐需要上班，其後亦結婚生子，照顧媽媽和家庭的責任就落在家駿身上。每天放學後，家駿都會到醫院探望媽媽，幫她抹身，打點日常用品。

媽媽做療程很痛苦，我無法幫她承受，只能過去陪在她身邊。

由於媽媽病情反覆，加上傷口曾有發炎問題，超過半年不斷進出醫院，而且體力變差，無法工作和做家務。孝順的家駿就把家務都做完，到街市買餸，回家後煮飯、洗衫、拖地一腳踢。不過，家駿亦因此難以兼顧學業，成績大為退步，幾乎全級考第尾，最終更需要留級一年。

當時都有點難過，特別是不知情的同學，笑我是留級生，很不開心。不過，媽媽一向比較樂觀，她說自己都努力地抗病，考試考不好，下次再接再厲就好了。

▲ 性格開朗的家駿，在學校有不少朋友。（受訪者提供）

報考獎學金赴美交流

在重讀中一的那年，家駿加倍用功，經常留校溫習，並參加教會的補習班，老師見他如此用功，也願意多花時間教他，給予他額外的練習。家駿學業成績大幅提升，考獲全級首20名，翌年入讀數理精英班。

校長知道我的情況，沒有因為我成績差就放棄我，反而常常找我聊天。

▲ 家駿積極參與不同活動。（受訪者提供）

在2019年暑假，有一次家駿與老師閒聊期間，得悉有一個名為「原來我得㗎」獎學金，專門給基層、有經濟困難的學生到美國交流一年。雖然家駿本應在今年9月升讀中六，即將應考DSE，但他更渴望能出外見識，

雖然是多花一年，但我相信學到的會更多，老師也說，人生漫長，學業推遲1、2年也沒問題，所以我決定申請這個獎學金。

經過面試和筆試後，家駿順利取得獎學金，獎學金會為學生提供全年學費、生活費、機票和保險等，基本上得獎者毋須負擔額外開支。家駿將於8月中出發前往美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）讀高中12班，居於當地寄宿家庭，家駿坦言心情緊張又興奮，

希望能認識更多人，見識世界，不想視野只局限在香港，也想趁這一年思考和發掘未來的路向。

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記者：林愛娜