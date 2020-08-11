【保就業計劃】第七批僱主名單出爐　美心食品袋3.21億元　迪士尼麥當勞各獲過億元

▲ 第七批「保就業」計劃僱主名單出爐，美心食品有限公司有限公司獲批3.21億元。（資料圖片）

政府推出「保就業」計劃資助僱主支薪，第二期9至11月工資補貼料在本月中接受申請。而「保就業」計劃秘書處今日（11日）公布第七批領取6至8月工資補貼的僱主名單。當中美心食品有限公司有限公司獲批3.21億元，承諾向1.3萬名員工支薪，今批名單中獲最多補貼的僱主。

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美心集團旗下多個餐飲品牌都在今批名單中，其中元氣壽司獲得約4,335萬元補貼，承諾向2,204人支薪；擁有咖啡店Starbucks經營權的COFFEE CONCEPTS (HONG KONG) LIMITED則獲約3,415萬元，承諾受薪人數2,225人；而漢堡包店SHAKE SHACK (HONG KONG) LIMITED亦獲503萬元。連同麵包店東海堂早前獲發1,323萬元補貼，美心集團至少獲得約4.16億元工資補貼。

今次僱主名單中不乏大型企業，擁有香港迪士尼樂園的香港國際主題樂園有限公司獲發1.53億，承諾受薪人數約7,400人；而MHK RESTAURANTS LIMITED，麥當勞的香港分公司亦獲1.37億，承諾受薪人數為1.2萬人。

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其他行業方面，經營AEON百貨公司的永旺(香港)百貨有限公司領取約5,994萬元，需向3,013人支薪；航空業則有香港航空有限公司，獲約7,712萬元資助，承諾向2,940人支薪。

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秘書處表示，第七批僱主名單涉及約16,900名僱主，發放工資補貼額約62.3億元，承諾受薪僱員人數約277,000。連同首六批已公布的僱主名單，秘書處自6月22日起至今已公布七批約137,500名領取工資補貼的僱主名單及相關資料。



秘書處正安排向下一批約7,500名成功申請僱主發放約26億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約116,000人，亦將向約3,800名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額約2,850萬元。

秘書處又指，已完成處理97%合資格僱主申請，並繼續處理最後約4,500份申請。

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記者：徐紹軒