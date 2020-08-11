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【立法會選舉】人大常委會通過全體議員延任　譚志源：有利維護社會穩定

政治 17:53 2020/08/11

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譚志源對對人大常委會決定表示歡迎和全力支持。（資料圖片）

全國人大常委會今天（11日）通過決定，明確第六屆立法會繼續履行職責至少一年。港區全國人大代表、前政制及內地事務局局長譚志源表示，有關決定符合憲制安排，及適時應對特區實際和特殊情況需要，有利於維護社會穩定及特區有效運作。

譚志源相信，人大常委會已充分考慮《憲法》及《基本法》的相關條文，以及特區各界的不同意見及建議，特別是行政長官和特區政府的看法，而作出合憲和適當的決定，他對常委會決定表示歡迎和全力支持。

譚志源續稱，未來一年香港將繼續面對前所未有的公共衛生、經濟下滑、失業率上升、民生困苦等問題，呼籲行政機關和立法機關同心合力，為香港社會及市民大眾的整體和長遠福祉着想，共同為對抗疫情、重振經濟、改善民生、穩定社會等各方面，制訂有效及適時的政策和措施。

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責任編輯：林曉君

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立法會選舉 政治 譚志源

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