區議員仇栩欣及男生涉襲警　片段顯示仇遭警員用膝蓋壓著

▲ 被告仇栩欣否認襲警罪，今到東區裁判法院應訊。

東區區議員仇栩欣與23歲男學生，涉於去年8月在北角英皇道襲警，兩人否認襲警罪，案件今（11日）午於東區裁判法院續審。辯方播放現場錄影片段，顯示遇襲警員用膝蓋壓著仇及綁上膠手扣後，並用手拉著仇的頸部及手臂，再將她拉起。遇襲警員回應指，他本來打算拉起仇的手臂和肩膀，但當時比較急速，所以導致片中情況出現。

被告仇栩欣（23歲）及報稱學生的勞澤乾（23歲），各否認1項襲擊在正當執行職務的警務人員。控罪指，兩名被告於2019年8月11日，在北角英皇道395號僑冠大廈外襲擊在正當執行職務的警員許景耀。

辯方今午續盤問警員許景耀，質問許案發時用甚麼方式將女被告控制在地上。許回應指，自己當時是用手將女被告按在地上。

辯方遂播放1段現場錄影片段，片段中許用膝蓋壓著當時在地上的女被告，並為女被告綁上膠手扣後，分別用手拉著女被告的手臂及頸部，將女被告拉起再放到牆邊。辯方對許當時對待女被告的方式提出質疑，要求許回應。

許回應指，他本來在扣上手扣後，打算拉女被告的手臂和肩膀，再扶她起來，但由於當時比較急速，所以導致片中發生的情況，許否認自己當時情緒失控。

辯方又質疑許，指許於案發後所錄取的第一份供詞中，並沒有提及現場有群眾對被告說粗口，而許在數個月後的補錄供詞中才提及有關情況，這是因為許為了正當化撥開女被告手機的行為。許否認曾撥開女被告手機，只是伸手請被告到僑冠大廈外。

裁判官亦質問許，指許在警署錄取的供詞及警員記事冊中，提到當時兩名被告均向他大叫「走開啦！關你咩事」，但許今天作供時卻供稱只有女被告作出上言論。許指因為當時環境嘈吵。聆訊明續。

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記者：王仁昌