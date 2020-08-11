【安樂窩】居貝澳5年孩子被質疑欠競爭力　疫境遭解僱細So陪妻兒慢活人生

▲ 細So自離開商台後樂觀面對，與太太都希望在其他工作範疇努力，並進修自己尋找新機遇。

疫情期間不少打工仔慘食「無情雞」，前商台DJ蘇耀宗（細So）也於今年4月接獲大信封，離開工作20年的崗位。面對逆境、疫境，細So坦言有更大空間思考全家的未來，自己會朝著作曲人目標進發；兒子的心情亦沒受影響，仍每天掛上笑容，慶幸早已為妻兒找到理想的大嶼山安樂窩。

細So與太太陳穎楠（WingSouth）育有一對兒子「浪人兄弟」，快將7歲的蘇浪仁（Jack）和4歲蘇㟍仁（Max），名字有著同一讀音，細心一看「浪」與「㟍」代表有山有水，「仁」就是兩個人。細So覺得整個畫面好靚，讀音又好聽，亦能反映出對他們成長的期望——親親大自然。

▲ 細So一家四口已居住大嶼山5年，每天過著慢活人生。（MaxiMum & Jack So Mama's fb圖片）

3層村屋旁親手建樹屋

一家四口已居於大嶼山貝澳5年，在長子Jack 1歲半時，便搬入海灘旁一個村屋，筆者曾家訪探望，3層高的村屋地方寬敞，地下是客廳及開放式廚房，二樓是睡房，頂樓就是夫妻的工作間，有DJ需要用的影音器材及手工藝設備等。

熱愛手工藝的細So，力推自己一個木工大作。約一年多前，他大顯身手在屋外塔建了一座樹屋大約8呎 X 4呎，是送給妻兒的小小童話世界，經歷了一個風季仍屹立不倒。今個暑假，一家人只能安在家中，細So就趁機進行「樹屋擴建工程」。

有部分木材是從垃圾房執回來的廢棄傢俬，太太常罵我是垃圾佬。

▲ 細So親手建成了這間樹屋，今個暑假要安在家中避炎，他會趁機進行擴建工程。（細So fb圖片）

兒子盼長大後成為探險家

兩名兒子從小與大自然為伴，到海灘玩沙游水學衝浪，特別喜歡探索海洋生物及昆蟲，Jack更揚言「我的志願」是做一位探險家，將來穿梭森林和進入大海探索，「我想找出海洋中所有生物！」細So聞言大表感動。

他不是要當成職業，只希望發掘更多擴闊眼界。我問他有沒有興趣上太空探索生物，他說要讀多點書，幾感動呀。

▲ 兒子自小與動植物為伴。（MaxiMum & Jack So Mama's fb圖片）

國際學校同學全是街坊

Jack和Max順理成章入讀貝澳附近一間國際學校，少功課校園生活開心，最有趣是同學都是街坊街里，「有這班人陪伴成長好得意。」細So對師生及校園環境感到滿意，雖然課程或許比市區學校進度慢，但老師十分愛錫學生，兒子尚年幼應先打好根基，建立良好的學習方法和態度。

不應逼迫他們抄寫，會令他們抗拒學習；相反讓他們覺得學習是快樂，日後學任何東西都好快上手。

▲ 上網課成為兩個仔的最大娛樂之一，而身後就是開放式廚房。（MaxiMum & Jack So Mama's fb圖片）

孩子上網課 家長多從旁鼓勵

今年幾乎整個學期都停學，細So對此看得淡然，手執學業主權的太太比較緊張。她笑言，兩個仔從未如此渴望上課，因每日在家實在太悶。細So認為，雖然網上教學缺少了人與人之間互動，但他發現在家上網課有一個好處。

家長能在背後留意孩子上課，當孩子做得好時，家長在鏡頭後稱讚，孩子會好開心，變得很有動力學習。

▲ WingSouth被大讚身材fit爆，她透露試過各種減肥方法，最終還是勤做運動最有效，現時與細So一起跟健身教練操練。（MaxiMum & Jack So Mama's fb圖片）

幸好活潑的兩兄弟在家懂得發揮創意，一條樓梯、一支木條，他們都可以玩一餐。看著兩名兒子自得其樂，細So慶幸生了兩個仔。

好彩他們兩兄弟玩得埋，在這些時刻有人一齊玩原來很重要，拿著一張紙、互相打屁股，他們都會笑餐飽，當然他們也常鬧交大哭。

一度被舊同學質疑欠競爭力

看著兒子臉上每天都掛上笑容，細So相信自己為家庭作出了正確的選擇。數年前，細So一次與舊同學聚會，有不少已成為醫生、律師，席間細So透露，希望讓兒子入讀Happy School快樂成長，卻遭舊同學質疑欠缺競爭力，並建議出市區讀傳統名校。

聽到此，我發現道不同，不相為謀。

▲ 細So希望成為一名作曲人，今年目標要寫到15首歌。（黃建輝攝）

舊同學受啟發︰我想見返個女笑

幾個月後，席中一位舊同學忽然傳來短訊說︰「我終於明白你為何如此選擇，女兒返學幾個月，我從未見過她笑。」他並提出帶女兒入大嶼山一起玩耍，「我想見返個女笑。」

細So閱畢後感到驚訝，亦當然無任歡迎。雖然最終他們因事沒有前來，但這位舊同學開始帶女兒行沙灘，重拾笑容。

最少我的兒子是快樂成長，見到他們面上的笑容，我覺得好值得。至於將來他們是否沒有競爭力，亦都很難說，我只是讓兒子的生活有多一個選擇。

▲ 細So現經常在facebook和IG開直播彈結他唱歌，兒子不時入鏡。（細So IG影片截圖）

兒子眼中的爸爸職業︰講嘢佬

至於細So的前景，他形容現時是一名自由創作人，有接洽不同類型工作，沒有陷入難關，現希望全心成為作曲人，今年目標要寫15首歌，靈感來自每天生活。「未知如何推出，賣到就賣，如果到年尾賣不完就自己唱。」

兩名兒子對於爸爸「失業」是無動於衷，因在他們眼中，爸爸的職業不是DJ，是一位「講嘢佬」，無論在電台開咪、做司儀、配音、訪問、做facebook及IG直播，兒子都見爸爸「一輪咀講嘢」，從沒有失業過。

▲ 細So早前與膳心連基金一起將剩食轉化為膳食，派發給有需要的人。（由受訪者提供相片）

大廚出山成「剩食達人」

細So以前主力做黃昏節目，現終於可與家人一起正常時間吃晚飯，更經常親自下廚將剩食變為美食，成為「剩食達人」，例如將湯渣加點辣醬、豉油等調味作伴麵食，出奇地美味，又可順道教小朋友不要浪費食物。

最近細So更獲邀成為星展「Care more, Waste less」計劃的「展愛大使」，與膳心連基金協助將剩食轉化為膳食，派發到有需要的人手上。更多細So處理剩食的分享，即睇【下一頁】。

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記者︰林綺玲