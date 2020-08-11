【全球第一】 俄羅斯搶先註冊首支新冠疫苗　普京透露女兒接種後狀況良好

▲ 俄羅斯已成為全球首個註冊新冠疫苗的國家。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國目前正爭相研發疫苗抗疫。俄羅斯總統普京今日（11日）宣布，由俄羅斯研發的首支新冠肺炎（COVID-19）疫苗已獲註冊，俄羅斯並成為全球首個註冊新冠疫苗的國家，他又透露自己其中一名女兒已接種該疫苗。

女兒接種後曾發燒

綜合俄媒報道，普京今日在內閣會議上指，上述疫苗目前已在俄羅斯完成登記註冊手續，並強調疫苗已經通過所有必要的測試，可令接種者形成強大的免疫力，希望盡快啟動大型疫苗接種計劃。

他又透露，自己其中一名女兒也已接種疫苗，接種後首兩天雖然曾經出現發燒，體溫一度升至攝氏38度，但目前她的身體狀況一切安好，感覺不錯。

38名臨床試驗者已獲免疫力可出院

這次疫苗由俄羅斯國防部及莫斯科國營Gamaleya研究院聯合研發，並於6月18日開始進行臨床試驗，38名志願者全數獲得免疫，目前均已出院。

據俄羅斯衞生部長穆拉什科指，疫苗表現出很高的有效性及安全性，將於兩個平台生產，當局會繼續為幾千人作臨床測試。此前有俄羅斯官員稱，希望疫苗能夠在9月開始生產，並在10月開始大規模接種。

不過，俄羅斯疫苗此前一早遭受外界質疑，世界衞生組織（WHO）曾敦促俄羅斯，遵守疫苗生產相關安全指引；美國權威傳染病專家福西（Anthony Fauci）則指，不希望俄方在未完成測試前安排接種。

全球研發新冠疫苗進度一覽，其中英國牛津大學疫苗料9月面世，詳情及定價請睇【下一頁】

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責任編輯:吳梓楓