【活捉野鴿】深水埗大叔徒手捉白鴿回家　網民怒斥涉殘酷對待動物建議報警

▲ 有網民目擊深水埗一名大叔徒手捉白鴿回家。

本港近年發生多宗活捉雀鳥事件，繼早前有人拍攝到有大媽將野鴿塞進紅色膠袋、中年漢活捉鷺鳥等事件後，再有網民拍攝到一名大叔徒手捉住一隻白鴿回家。網民對此表示憤怒，直言是虐待動作，一定要報警處理。

大叔活捉白鴿回家

有網民於Facebook發帖，指在深水埗富昌邨富盈樓目擊一名大叔徒手捉住一隻野鴿。由照片可見，身穿藍色背心的大叔雖然戴上口罩，但左手捉著鴿子的翅膀，令其不能動彈不能，他徒手捉住鴿子，仍氣定神閒地等待升降機。網民表示，現場雖然很多人看到大叔的行為，但他害怕大叔身上有菌，因此不敢報警，只能夠透過社交網絡提醒該大廈的中層住戶。

▲ 大叔捉野鴿回家。（圖片來源：on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群Facebook）

帖文引起不少網民「派嬲」，有人詛咒他「鬼唔望中禽流感」、「食完即刻歸西」。亦有人直斥他殘酷對待動物，認為一定要報警。有街坊見到帖文之後，主動提出會去舉報，希望不會有更多動物受害。

有人擔心大叔是將白鴿加餸或是煲湯，製成「紅燒乳鴿」。有街坊表示，平日經常見到野鴿在垃圾下面搵食及飲垃圾水，認為「其實真係好污糟」，又指野鴿體內一定有寄生蟲。

近年屢次發生活捉雀鳥事件

本港今年亦多次有人捕捉野生雀鳥。今年7月，有網民拍到一名大媽徒手捉實一隻野鴿，並把牠慢慢套進一個小網中，野鴿被套進網後呈現一個被屈頸的姿態，然後再把牠塞進一個紅色膠袋內，手法極之粗暴，最後更把膠袋綁實打結。

今年6月，大埔鷺鳥林更在8日內發生3宗活捉鷺鳥事件。香港救援鳩鴿及雀鳥群組創辦人接受TOPick訪問時表示，中年漢認為雀鳥湯能夠補身，批評做法等同虐殺動物。

根據香港法例第170章（野生動物保護條例），所有野生雀鳥均受法例保護，違例者最高刑罰為罰款10萬及監禁1年。未經許可管有或使用捕獸器亦屬違法最高刑罰為罰款20萬及監禁3年。

【活捉雀鳥】大埔中年漢生擒鷺鳥為煲湯 救援雀鳥義工：他們認為雀鳥湯補身

【活捉野鴿】隨街捉野鴿屈頸塞入膠袋 大媽手法粗暴辯稱要救鴿

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳