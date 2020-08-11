  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (週二) 21:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉以磚頭擲水炮車　應屆DSE考生候判控方要求賠償9900元

社會 19:07 2020/08/11

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

被告今（11日）於東區裁判法院承認控罪。（資料圖片）

18歲應屆DSE考生於今年元旦遊行期間，涉嫌用磚頭擲水炮車，及藏有鎚、鎅刀及1樽易燃液體被捕，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。被告今（11日）於東區裁判法院承認控罪，控方要求被告就水炮車上的凹痕賠償9,900元。被告還柙至8月25日作判刑，期間索取一系列報告。

被告陳業云（18歲），為應屆文憑試考生，今承認1項刑事損壞及1項管有物品意圖損壞財產罪；被告上次提訊時擬認罪，惟裁判官質疑控方未能證明被告有意圖使用涉案物品，作損壞財產之用。

控方今讀出修訂案情指，案發日下午4時半，軒尼詩道滙豐銀行外發生暴力事件，警方出動俗稱水炮車的人群管理特別用途車，沿軒尼詩道往銅鑼灣方向行至波斯富街尾時，被告從人群中衝出到車後用磚頭投向車尾，其後被警員制服過程被水炮車攝影機拍下。

警員從被告背包中搜出1個塑膠瓶，當中載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物，另搜出美工刀、打火機及鎚，被告承認物品用作損壞他人財產；經化驗後，證實塑膠瓶內為易燃液體。

被告同意案情，裁判官裁定兩罪成。控方申請賠償令，指被告造成水炮車車身8厘米長凹痕，要求被告賠償9,900元。

辯方求情時，指被告犯案出於一時魯莽，被告主動認罪反映其真誠悔意，他亦願意作賠償，又指案中被告所使用的磚頭只在路上拾起，而涉案的膠樽亦是由他人給予。

裁判官將判刑押後至8月25日，期間索取感化令、社會服務令、勞教中心、更心中心及教導所報告，被告須還柙候判。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

相關文章

【新冠肺炎】廣華醫院6人感染涉及3個病房　袁國勇：有病人疑拒戴口罩鬧人播毒
今日 17:07
【新冠肺炎】廣華醫院6人感染涉及3個病房　袁國勇：有病人疑拒戴口罩鬧人播毒
【立法會選舉】人大常委會通過全體議員延任　譚志源：有利維護社會穩定
今日 17:53
【立法會選舉】人大常委會通過全體議員延任　譚志源：有利維護社會穩定
香港民研：林鄭民望下跌2分至26.9分　仍在低位徘徊
今日 18:04
香港民研：林鄭民望下跌2分至26.9分　仍在低位徘徊
【全球第一】 俄羅斯搶先註冊首支新冠疫苗　普京透露女兒接種後狀況良好
今日 18:58
【全球第一】 俄羅斯搶先註冊首支新冠疫苗　普京透露女兒接種後狀況良好
【保就業計劃】截至昨日秘書處收到346宗舉報　已向勞工處海關及積金局轉介34宗個案
今日 18:26
【保就業計劃】截至昨日秘書處收到346宗舉報　已向勞工處海關及積金局轉介34宗個案

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
15:32 2020/08/10
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒