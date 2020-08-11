涉以磚頭擲水炮車　應屆DSE考生候判控方要求賠償9900元

▲ 被告今（11日）於東區裁判法院承認控罪。（資料圖片）

18歲應屆DSE考生於今年元旦遊行期間，涉嫌用磚頭擲水炮車，及藏有鎚、鎅刀及1樽易燃液體被捕，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。被告今（11日）於東區裁判法院承認控罪，控方要求被告就水炮車上的凹痕賠償9,900元。被告還柙至8月25日作判刑，期間索取一系列報告。

被告陳業云（18歲），為應屆文憑試考生，今承認1項刑事損壞及1項管有物品意圖損壞財產罪；被告上次提訊時擬認罪，惟裁判官質疑控方未能證明被告有意圖使用涉案物品，作損壞財產之用。

控方今讀出修訂案情指，案發日下午4時半，軒尼詩道滙豐銀行外發生暴力事件，警方出動俗稱水炮車的人群管理特別用途車，沿軒尼詩道往銅鑼灣方向行至波斯富街尾時，被告從人群中衝出到車後用磚頭投向車尾，其後被警員制服過程被水炮車攝影機拍下。

警員從被告背包中搜出1個塑膠瓶，當中載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物，另搜出美工刀、打火機及鎚，被告承認物品用作損壞他人財產；經化驗後，證實塑膠瓶內為易燃液體。

被告同意案情，裁判官裁定兩罪成。控方申請賠償令，指被告造成水炮車車身8厘米長凹痕，要求被告賠償9,900元。

辯方求情時，指被告犯案出於一時魯莽，被告主動認罪反映其真誠悔意，他亦願意作賠償，又指案中被告所使用的磚頭只在路上拾起，而涉案的膠樽亦是由他人給予。

裁判官將判刑押後至8月25日，期間索取感化令、社會服務令、勞教中心、更心中心及教導所報告，被告須還柙候判。

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記者：王仁昌