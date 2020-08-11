▲ 何鴻燊長房次女何超賢向法庭登記知會備忘。（資料圖片）

賭王何鴻燊今年5月逝世，其長房次女何超賢繼胞妹何超雄後，今(11日)亦透過律師樓就父親的遺產向高等法院登記知會備忘，要求法庭勿在未有通知她的情況下，將父親的遺產授予書蓋章。



現年62歲的何超賢（Angela）是何家長房黎婉華的女兒，亦是何家現時多名子女之中最年長的一人，其胞妹何超雄（Deborah）早於父親逝世後約1星期，便率先登記知會備忘，是何鴻燊遺孀中的第一人。

其後何鴻燊的外甥何東舜銘，以及二房長女何超瓊亦相繼登記知會備忘。對於胞妹何超雄早前登記知會備忘，何超賢早前接受傳媒訪問時強調毫不知情，亦批評胞妹做法會影響長房，令人誤以為長房一致同意提出該法律行動。



事實上，何超雄早於今年5月亦曾就家族信託基金事宜，入稟高院向胞姊何超賢興訟， 要求胞姊交出多項關於父母信託的文件，包括信託憑據及所有信託架構等。何超雄當時亦要求胞姊交代她所得的報酬、運用權力或相關行動的律師往來等資料。



何鴻燊今年5月26日於養和醫院逝世，享年98歲。早前有律師指出，有人就遺產登記知會備忘，通常意味著為爭產官司揭開序幕，因為提出相關登記的人，多數是對於遺產執行人的身公或遺囑真確性有爭議，因此才要求法庭在將遺產授予書蓋章前先通知他們。

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記者：楊詠渝