涉踢防暴小腿被控運輸工脫罪　官指警員砌辭狡辯

▲ 42歲運輸工人被控1項襲警罪，裁決官裁定被告罪名不成立。（資料圖片）

去年10.1國慶日，患腦癇症的42歲運輸工人涉在港鐵太子站外踢了防暴警的小腿一下，被控1項襲警罪，案件今（11日）午於西九龍裁判法院進行裁決，裁決官裁定被告罪名不成立。裁判官指出，聲稱目擊事件的警員作供時未有完全將事實道出，他習慣性以不清楚來回應，是為了避免與其他警員證供有衝突；警員所稱亦與現場片段不符，裁判官批評警員砌辭狡辯。

被告盧家業（42歲）報稱運輸工，被控於2019年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊警員梁偉嘉。

被告不作自辯，亦沒有傳召任何辯方證人。裁判官裁決時指，聲稱目擊事件的警員盧俊傑，於庭上作供時未有完全將事實道出，他習慣性以「不清楚」、「不知道」來回應身邊發生的事，是為了避免與其他警員證供有衝突，並非真的留意不到。

裁判官又指，警員圍著被告時，多番以警棍打被告，襲擊的動作之大，更令盧當時向右望一下，但他仍堅稱沒有看見其他警員打被告，即使播放現場片段後仍堅持相同說法；庭上播放的現場片段顯示，盧先向被告指罵，之後推被告到牆邊，多名警員捉著被告的手及對他勒頸，打他不下10次，與盧作供所指，警告、打1下、警告、再打一下的説法不符，但盧仍不承認證供出錯，反映他砌辭狡辯，並非誠實可靠證人所為。

裁判官指出，本案只可依靠受襲警員梁偉嘉的證供，警員的傷勢與被踢的相符，但片段顯示被告並非在人群中站得特別出，路上亦人來人往，質疑警員何以肯定是被告施襲；而梁供稱感受到外力，但未能看到施襲的人如何伸出腳及擊中，裁定梁證供有疑點，疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

辯方有訟費申請，控方反對。裁判官指被告沒有自招嫌疑，批准辯方獲得訟費，金額交由區域法院評定。

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記者：林欣樂