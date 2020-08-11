【新冠肺炎】醫管局：亞博增400張病床　今周內準備就緒

▲ 本港新冠肺炎第三波疫情未止，醫管局於今（11日）表示，醫管局將在亞博2號展館增建社區治療設施，將有400張床 ，並於今周內準備就緒。(洪芷晴攝)

本港新冠肺炎第三波疫情未止，醫管局於今（11日）表示，醫管局將在亞博2號展館增建社區治療設施，將有400張床 ，並於今周內準備就緒；亦會在亞博其他展館增建約1000張病床，並增設組裝式負壓病房，預計能在數週內啟用；又提到在亞博毗鄰空地興建的臨時醫院，已有構思為兩層的室內設計，內有不同大小負壓病房，估算能提供800至1000張床。

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醫院管理局聯網服務總監楊諦岡表示，疫情至今已逾半年，透過汲取經驗，醫管局現時能掌握到更多有關新冠肺炎資訊，包括傳播速度、不同年齡患者及長期病患者的死亡率等。他指出，根據統計數據顯示，第三波本地疫情的長者及長期病患確診人數比例明顯上升，在今年1至6月的本地個案中，60歲以上的長者確診人數比例為18%，及20%為長期病患，而由7月起，分別有40%及43%為長者及長期病患。

楊諦岡解釋，第三波疫情涉及院舍爆發，令老人中招比例提升，而上述群組的病情亦會較反覆，醫管局會盡量將第一線的醫院病床留給他們。

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醫管局將在亞博2號展館增建社區治療設施，將有400張床，楊諦岡指現時進度已「八八九九」，在今週準備就緒。他又透露，一號展館的設施均由內部調配，而二號展館的400張床，以及病人需要的家具，由中央贈予本港。

此外，醫管局亦會在亞博其他展館增建約1000張病床，並增設組裝式負壓病房，預計能在數周內啟用。楊諦岡解釋，患者能在該組裝式負壓病房內接受更多不同的檢查，甚至是急救，盼以此加強醫護及病患的安全設備，他又提到，若上述設施全部啟用，整個亞博一共能提供約1900張床。

政府早前曾宣布，將在亞博毗鄰空地興建臨時醫院，楊諦岡表示，有關構思是兩層的室內設計，內有不同大小負壓病房，估算能提供800至1000張床，可以分流無病徵或輕微病徵的確診病人。另亦有藥房及用以抽血、檢查的房間等配套，不過醫院設計和病房數量仍與發展局商量，暫未有落實及啟用時間。

本港第三波疫情嚴重，早前一度有百多名確診患者輪候入院，問到楊諦岡有沒有信心若未來出現第四波疫情，患者可以減少甚至不用輪候，他坦言「當然希望可以不用等」，惟即使建成社區設施及臨時醫院，亦未能保證患者不用輪候，「希望情況有改進」。

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他又提到，醫管局與內地方艙醫院團隊有透過視像會議讓本港借鑑其建院流程，亦有留意及參考世界各地不同地方的抗疫經驗，例如新加坡及意大利。至於人手方面，醫管局有內部調配機制，暫無計劃引入內地醫護專才。

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記者：洪芷晴