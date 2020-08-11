【立法會選舉】林鄭月娥稱人大常委作出權威性決定　與梁君彥商討立法會延任安排

▲ 林鄭月娥（右）與梁君彥商討現屆立法會繼續履行職責安排。（政府新聞處）

全國人大常委會今天（11日）通過決定，明確第六屆立法會繼續履行職責至少一年，特首林鄭月娥認為決定具權威性，可妥善解決立法機關因押後出現空缺問題，可以維護香港憲制秩序及法治，又能確保特區可正常施政和社會正常運行，展示出中央對特區的關愛和支持。

港府稍後會就人大常委會決定刊憲，同時通過刊憲，撤銷為配合換屆選舉而中止第六屆立法會會期的決定，讓第六屆立法會可按需要盡早恢復運作。

另外，林鄭月娥亦與立法會主席梁君會面，轉達人大常委會有關決定，並初步就立法會恢復運作交換意見。

林鄭月娥表示，香港疫情仍然嚴峻，各行各業大受打擊，即使疫情緩和亦有大量恢復經濟、紓解民困的工作，需要行政立法機關合作，期望議員可以放下歧見和爭拗，重建互信，共同為市民謀福祉。

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責任編輯：陳宛彤