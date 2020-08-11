  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (週二) 21:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【立法會選舉】林鄭月娥稱人大常委作出權威性決定　與梁君彥商討立法會延任安排

政治 19:29 2020/08/11

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林鄭月娥（右）與梁君彥商討現屆立法會繼續履行職責安排。（政府新聞處）

全國人大常委會今天（11日）通過決定，明確第六屆立法會繼續履行職責至少一年，特首林鄭月娥認為決定具權威性，可妥善解決立法機關因押後出現空缺問題，可以維護香港憲制秩序及法治，又能確保特區可正常施政和社會正常運行，展示出中央對特區的關愛和支持。

港府稍後會就人大常委會決定刊憲，同時通過刊憲，撤銷為配合換屆選舉而中止第六屆立法會會期的決定，讓第六屆立法會可按需要盡早恢復運作。

另外，林鄭月娥亦與立法會主席梁君會面，轉達人大常委會有關決定，並初步就立法會恢復運作交換意見。

林鄭月娥表示，香港疫情仍然嚴峻，各行各業大受打擊，即使疫情緩和亦有大量恢復經濟、紓解民困的工作，需要行政立法機關合作，期望議員可以放下歧見和爭拗，重建互信，共同為市民謀福祉。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤

 

相關文章

人大常委會明開會料處理立會「真空期」　譚耀宗：不會討論內地設票站問題
15:40 2020/08/07
人大常委會明開會料處理立會「真空期」　譚耀宗：不會討論內地設票站問題
【立法會選舉】譚耀宗：若人大常委會無異議　將表決通過解決立會空缺期問題
20:37 2020/08/08
【立法會選舉】譚耀宗：若人大常委會無異議　將表決通過解決立會空缺期問題
【立法會選舉】人大常委會通過立法會議員延任不少於1年　4名DQ議員料全數過渡
今日 17:23
【立法會選舉】人大常委會通過立法會議員延任不少於1年　4名DQ議員料全數過渡
立法會 政治 梁君彥 林鄭月娥 立法會選舉

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
15:32 2020/08/10
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒