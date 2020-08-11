新加坡南洋理工大學確認沈祖堯明年4月1日履新　並獲傑出大學教授終身教席

▲ 新加坡南洋理工大學今日（11日）透過官方網頁公布，沈祖堯將於明年4月1日正式接任醫學院院長及高級副校長。（大學網頁圖片）

中文大學前校長沈祖堯今日（11日）透過社交網頁預告將暫別香港，於明年3月到新加坡南洋理工大學接任醫學院院長及高級副校長。南洋理工大學官網同日公布，沈祖堯將於明年4月1日正式履新，接替即將退休的現任醫學院院長。

據大學網頁顯示，沈祖堯將於明年4月1日，正式接替即將退休的醫學院院長James Best；他同時獲委任為高級副校長（健康及生命科學），專責統籌校內的健康、醫學及生命科學領域的活動，據大學領導層介紹網頁顯示，該校目前並無此職位，故或屬新增職位；另外，他亦獲任命為傑出大學教授（Distinguished University Professor）的終身教席。

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該校校長蘇布拉‧蘇雷什（Subra Suresh）表示期待與沈祖堯推動大學在健康、醫學及生命科學領域的願望，結合該校在工程學、自然及社會科學等領域的優勢。

沈祖堯即將加入南洋理工大學醫學院，是由該校與英國倫敦帝國大學於2010年聯合建立，今日迎來第8屆醫科畢業生及歷來人數最多的一年級新生。大學新聞稿引述沈祖堯表示很榮幸有機會領導該校醫學院，該學院的起源及訊速發展讓他留下深刻印象，未來他會與南洋理工大學及倫敦帝國大學緊密合作，規劃大學發展的新階段。

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記者：馮琪雅