【立法會選舉】董建華：人大決定合法合理　建制籲民主派停止議會內抗爭行為

▲ 全國政協副主席、前特首董建華。（資料圖片）

全國人大常委會今天（11日）通過決定，明確第六屆立法會繼續履行職責至少一年。全國政協副主席、前特首董建華發聲明，指決定解決了立法會選舉推遲而產生的立法機關空缺問題，合法、合情、合理，相信香港市民會支持。董建華指出，目前香港疫情依然嚴峻，社會經濟百廢待興，又衷心希望全體議員以市民健康為重，放下歧見，履行立法會法定職能，推動變革，重建香港。

42位建制派立法會議員亦發出聯署聲明，支持有關決定，同時期望，所有留任議員以市民福祉為依歸，確保議會有效運作。此外，多個建制派政黨，包括民建聯、經民聯、新民黨、自由黨、工聯會等，期後亦就人大決定分別發聲明表示支持。

▲ 42位建制派立法會議員就大大常委會決定發出聯署聲明。（資料圖片）

民建聯指出，政府將立法會換屆選舉押後，是因應當前疫情，以及為保障市民健康安全而採取的必要舉措，人大常委會是充分考慮了這特殊情況，及政府提交的報告而作出有關決定。民建聯期望，政府未來可及時檢討和完善選舉安排，確保明年9月立法會換屆選舉在安全和公平公正的情況下舉行。

工聯會表示，支持和理解人大常委的決定，稱人大常委作出相關決定，是要把香港社會受到的影響減至最低，並消除坊間不同的猜測，認為全國人大常委作決定時，有考慮到香港的法例和實際情況。

新民黨認為，人大常委會考慮到新冠肺炎疫情帶來的不確定性，與及需延長本屆議員任期以讓立法會繼續運作，通過上述議案，非常務實及合理，該黨表示理解及支持。

自由黨表示，感謝並支持人大常委會，在充分考慮香港社會當前的特殊情況，並尊重特區政府的意見後，依法依理作出相應決定，避免立法會出現真空期，並讓第六屆立法會能繼續運作，以解決未來一年立法會面對真空期的憲制問題。

經民聯亦發聲明，指第六屆立法會由選舉產生，在社會具有認受性，讓其繼續運作，最為簡便易行，亦有利於止息紛爭，將主要精力集中到當前疫情防控工作上，指有關決定，維護了香港立法機關的正當性和認受性，是當前形勢下最適當的方案。他們又呼籲民主派放下分歧，停止議會內的暴力抗爭行為，盡快審議積壓已久的民生議題。

記者：尹櫻霖、李淇