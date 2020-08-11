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【立法會選舉】人大常委會通過延任決定　港澳辦：堅實法律保障

政治 19:53 2020/08/11

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全國人大常委會今天（11日）通過決定，明確第六屆立法會繼續履行職責至少一年。國務院港澳辦認為，決定十分重要、十分及時，為第六屆立法會繼續履職提供了堅實的法律保障。

港澳辦認為，決定有利於維護香港憲制秩序和法治秩序，確保港府正常施政和社會正常運行，相信港府及社會各界會按照決定，共同做好與第六屆立法會繼續履職有關的各項工作。

聲明又指出，香港回歸以來的事實，令人愈清楚見到，誰真心為香港好，不是那些打民主、自由、人權等幌子，策動港版顏色革命，不時揮舞制裁大棒，將香港當成遏制中國棋子的美國政客，亦不是勾結外部勢力，煽動港獨、攬炒，挑戰一國兩制，破壞香港繁榮穩定的反中亂港份子。

港澳辦強調，無論是抵禦國際金融危機的衝擊，還是抗擊非典疫情或新冠肺炎疫情；無論是出台重大政策措施，支持香港走出經濟困境，改善民生，還是制定重要法律，幫助香港平定亂局，解決憲制問題，重回發展正軌，中央政府和14億人民始終是最關心、最體貼、最愛護香港，強調內地始終是香港抵禦風浪、戰勝困難的最大靠山。

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責任編輯：陳宛彤

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