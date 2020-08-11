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【立法會選舉】中聯辦：人大常委會決定不容挑戰　最大程度減少社會震動

政治 19:58 2020/08/11

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中聯辦發表聲明，指堅決擁護人大常委會作出的決定。（資料圖片）

全國人大常委會表決通過《關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》。中聯辦晚上發表聲明，指堅決擁護人大常委會作出的有關決定，指這是依據憲法和基本法作出的，具有不容挑戰的法律權威。強調中聯辦將支持特區政府和社會各界按照有關決定，共同做好第六屆立法會繼續履職的各項工作。


聲明指出，鑑於香港疫情的嚴峻形勢，政府依法作出推遲選舉的決定，體現出對香港市民生命安全和身體健康高度負責的態度，有利於保障公共安全和立法會選舉的公平公正。

 

中聯辦表示，全國人大常委會的決定，體現了中央對香港整體利益的高度負責和對市民切身利益的最大關愛，亦為第六屆立法會繼續履職提供了堅實的法律保障，不僅合理合法，而且簡便易行，有利於維護香港憲制秩序和法治秩序，確保政府正常施政和社會正常運行，最大程度減少社會震動，以便全社會集中精力做好當前最緊迫的疫情防控工作。

 

聲明強調，當前香港疫情仍在高位持續，廣大市民對盡快戰勝疫情、逐步恢復秩序、更好紓解民困抱有迫切期待。相信在中央和內地的大力支持下，特區政府和社會各界共同努力，一定能夠盡快打贏這場疫情防控阻擊戰。

 

責任編輯：李淇

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