【今晚瞓酒店】盡睇香港7間Staycation型格酒店 海景＋古迹＋親子特色全介紹

▲ 遠離市區、擁有白沙灣靚景的The Pier，是近期Staycation大熱之選。（官網圖片）

新冠肺炎疫情反覆無常，令全球旅遊業、航空業停頓，旅行成癮的香港人逾大半年冇得飛，大家近期留港消費，陸續開發本地眾多「Staycation」熱點，ViuTV今個星期也推出以「Staycation」主題的全新節目《今晚瞓酒店》。

本周一開播的一連10集《今晚瞓酒店》，由Mirror的Edan（呂爵安）、Dixon（黃奕晨）、Emily（劉思美）及林婷擔任主持，帶大家發掘兼歎盡港九新界又靚又有特色的酒店。

當中包括近期Staycation熱點：坐擁火紅Infinity Pool及盡覽維港180度無敵壯闊海景的維港凱悅尚萃酒店；遠離市區、擁有白沙灣靚景的The Pier。

由百年古迹改建而成的大澳文物酒店；吸引兩岸三地網紅帶齊睡衣、玫瑰花等道具來打卡的天后The TUVE；以及鄰近海洋公園、僅僅開業不足兩年的海洋公園萬豪酒店等。每間酒店都集齊打卡、陽光海灘、新潮玩意、家庭玩樂等元素，就連寵物都照顧周到！

▲ 4位主持給The Pier房間外望的靚景震懾之外，更帶大家玩盡酒店附近的遊樂活動。（節目截圖）

以下率先推介7間將於節目內出現、又適合本地人度假的特色酒店，大家可睇定有甚麼酒店合心水，先bookmark，再待疫情過後玩盡香港酒店啦！

1.The Pier Hotel

The Pier Hotel位於有「香港後花園」之稱的西貢，遠離市區，招牌海景房坐擁白沙灣的無邊際海景，亦有獨立露台房型，享盡自然美景！加上酒店設有天台花園及海天一色泳池，即使不在房間都可以欣賞到無敵大海景。難怪自從本地Staycation盛行多月來都是大熱之選！

4位主持更帶大家玩盡酒店附近的遊樂活動，如珊瑚保育區浮潛，又或於白沙灣玩野外露營及海上活動，例如獨木舟、龍舟等，又或乘坐開往橋咀島和橋頭兩個獨立小島的連島沙洲，來個1天遊打卡影相，跟到外地旅遊般行程一樣精彩！

地址﹕香港西貢白沙灣街9號

▲ The Pier招牌海景房坐擁白沙灣的無邊際海景。（官網圖片）

2.香港維港凱悅尚萃酒店

同是近期Staycation大熱的維港凱悅尚萃酒店，位處北角碼頭附近，每間房都擁有無敵維港美景。最值得一提的，當然是180度無邊際Infinity Pool泳池，換件靚泳衣打卡，任何人都可以是網紅！

地址﹕香港北角北角邨里一號

▲ 維港凱悅尚萃酒店的180度無邊際Infinity Pool泳池，是打卡勝地。（官網圖片）

3.香港海洋公園萬豪酒店

於2018年開業的海洋公園萬豪酒店，亦是不少港人熱門Staycation酒店。以海洋作主題，酒店大堂更設有水族館，泳池亦以礁湖成焦點。節目中，Edan和Emily亦會帶大家一同到主題樂園玩盡機動遊戲！

地址﹕香港黃竹坑道180號

▲ 海洋公園萬豪酒店以海洋作主題，酒店大堂更設有水族館。（官網圖片）

4.Tuve酒店

除了五星級豪華酒店，其實香港亦有不少以簡約設計風格的酒店！Edan和林婷帶大家到天后一探相當神秘的Tuve酒店，酒店名、房號等等都相當低調，房間設計亦以工業風為主，將簡約美發揮到極致。

地址﹕香港天后清風街16號

▲ Tuve酒店房間設計亦以工業風為主，將簡約美發揮到極致。（官網圖片）

5.黃金海岸酒店

黃金海岸酒店多年來一向以親子為主打，現設有8款主題客房，包括極速快車、嘉年華會、香港電車、公主、太空、恐龍、森林及海盗等主題應有盡有，裝飾相當用心。

Emily更特別請來ViuTV另一節目《全職媽媽放大假》的一家四口，一起試住黃金海岸酒店的不同親子主題房，小朋友可以與房內的恐龍化石來個近距離接觸！

酒店內亦有各種特色親子活動，例如飛天鋼索、戶外駕駛樂、至Kid遊樂園等，更有香港首架設於酒店、圍繞酒店戶外花園行走的兒童小火車，讓小朋友盡情放電。酒店鄰近黃金海岸，客人可以到海灘暢泳，又或者到附近BBQ場燒烤，情侶抑或一家大細都十分適合staycation。

地址﹕香港青山公路1號

▲ 黃金海岸酒店多年來一向以親子為主打，現設有8款主題客房。（官網圖片）

6.大澳文物酒店

大澳文物酒店位於悠然恬靜的大澳漁村，由建於1902年的舊大澳警署活化而成。翻新後的建築，仍然保留其原有的文化特色，具有濃厚的殖民地色彩。

地址﹕香港大嶼山大澳石仔埗街

▲ 大澳文物酒店由建於1902年的舊大澳警署活化而成，具有濃厚的殖民地色彩。（節目截圖）

7.香港美利酒店

如想帶寵物一起staycation，那就一定要試住香港美利酒店，讓你與毛孩一齊度假，酒店房間更提供寵物設施，主人可以於室外與寵物一起品嚐下午茶和早餐。

地址：中環紅棉路22號

▲ 香港美利酒店房間提供寵物設施，讓你與毛孩一齊度假，品嚐下午茶和早餐。（節目截圖）

《今晚瞓酒店》

由8月10日起，逢星期一至五於ViuTV晚上11時播映。

撰文：鄺素媚