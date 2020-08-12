【長者飲食】創辦人化身軟餐女俠推廣軟餐　助吞嚥困難長者尋回記憶老味道

▲ Queenie創辦了「軟餐俠」facebook專頁，以輕鬆鬼馬手法助市民認識吞嚥困難長者適用的軟餐。

年初財政預算案公布，政府將增撥7,500萬元資助安老服務單位，為有吞嚥困難的長者提供軟餐。其實香港近年已有安老院舍引入軟餐，並積極研究將軟餐的食物本地化，加入如燒味及茶記美食等，增加長者食慾，安老院舍文化村便是其中之一。

其董事總經理文慧妍（Queenie）更化身「軟餐俠」，開設社交平台專頁，親力親為推廣軟餐文化，希望在銀髮族中更普及。

▲ 軟餐是有如分子料理般，將日常食物變成啫喱狀軟質食物，如雞髀的賣相像真度極高。（受訪者提供圖片）

早前鄰舍輔導會與香港中大醫學院那打素護理學院合作，研究香港華裔獨居及雙老居家長者的營養情況，發現近3成長者有營養不良的風險。

導致營養不良的原因，有機會是長者咀嚼及吞嚥困難。這類長者平日需要靠糊餐或碎餐吸收營養，但一坺坺的糊餐賣相不佳，選擇亦不多，隨時令長者食慾下降，造成營養不良。

糊餐純粹是以攪拌機將食物攪碎，放耐了會離水，長者容易因誤嚥引起嗆咳，引致吸入性肺炎等併發症或窒息等嚴重後果。

文化村董事總經理Queenie說。早於2014年文化村已引入軟餐酵素，並與有20多年西廚經驗的廚師合作，希望研究出具本地特色的軟餐食物，代替糊餐。

▲ 文化村董事總經理Queenie（受訪者提供圖片）

可塑形軟餐增進食慾

所謂軟餐，即是容易吞嚥的果凍狀食品，Queenie形容它的口感是像杏仁豆腐般軟軟腍腍，放入口中容易用舌頭整爛，黏性低。

製作過程亦非常簡單，將已煮熟的原裝無骨食物，如魚香茄子，加入軟餐酵素、水或高湯放入攪拌機攪拌，然後加熱至70度以上成流質，再倒入模具中凝固塑形即可食用。隨着不同款式的食物模具拍出，食物的逼真度亦大大提高。

「日本人早於20多年前已盛行軟餐，稱為介護食，他們非常着重長者生活質素，在超市或食肆甚至有不同硬度的軟餐供應，更會製作如啤酒、壽司等節日食物，提升長者食慾。」Queenie說。

Queenie及同事每年更會到日本跟專業照顧者交流，發現除餐膳質素外，當地人亦非常重視進食體驗。「當地院舍甚至設有open kitchen，讓長者看到整個烹飪過程，聽到切葱聲、煲飯香，從聽覺、視覺等觀感刺激他們，聞到香味的話自然就會吸引過去。」

變身軟餐俠推廣軟餐

為了讓軟餐文化能更普及，Queenie於2018年尾創辦了「軟餐俠」網上平台，並化身銀髮綠衣的軟餐女俠（Captain Soft Meal），以輕鬆手法在Facebook及YouTube分享軟餐製作及長者營養資訊。

▲ 煎釀三寶軟餐，同樣有青椒、茄子及紅腸，是以現成食材加軟餐酵素製成。（受訪者提供圖片）

「照顧者在生活上可能面對很大壓力，希望令到軟餐這題材輕鬆點，透過生動有趣內容，讓他們更容易理解何謂吞嚥困難，繼而知道有甚麼餐膳是可以幫到家中長者。」她說。

他們近期製作的軟餐亦愈出愈多款，如招牌菜黯然銷魂叉燒飯、燒賣牛肉球、煎釀三寶，甚至節日食物如月餅、糭、蘿蔔糕及湯圓亦有，像真度亦甚高。

軟餐跟真正食物的形狀幾乎一模一樣，毋須再擔心老人家會否因食物不同而失落，或要分枱、前後腳食飯等，可做到同桌同餐的效果，拉近家人的距離。

撥款有助增添器材

她認為「食」是人生活的基本，正如健康的人會去想每日吃甚麼，住院舍的長者其實亦一樣，會很期待一日5餐，而不少院舍提供軟餐後，長者的反應也是很滿足快樂。

「到茶樓歎一盅兩件對吞嚥困難的長者來說可能是件奢侈的事，軟餐是他們回憶中的味道。」她更謂，老人家食得開心，自然會瞓得好、身體好、心情好，對家人來說也是種幸福。

▲ 「軟餐俠」定期有舉辦烹調學堂，讓照顧者學習製作簡單軟餐。（受訪者提供圖片）

而對於政府將撥款資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，她認為對長者來說是件好事。「部分院舍的空間或廚房人手其實不足，撥款或能幫助它們添置製作餐膳的器材廚具，或甚至外購軟餐等，讓更多院舍能引入軟餐概念，令長者重拾飲食樂趣。」

她亦希望藉此能讓更多人認識軟餐文化及關注長者健康，提升長者生活質素，維護長者用餐尊嚴。

▲ 疫情影響下院舍軟餐供應受阻，Queenie亦引入一些日本及澳洲的即食軟餐及果汁，方便照顧者預備餐膳。（受訪者提供圖片）

記者：黃依情