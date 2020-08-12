  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (週三) 01:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】黎智英晚上獲保釋離開旺角警署　黎耀恩、張劍虹、周庭先後獲准保釋

社會 00:20 2020/08/12

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎智英晚上被押返旺角警署。

警方昨日(10日)拘捕壹傳媒黎智英等10人，分別涉嫌違反港區國安法及涉嫌串謀欺詐。黎智英在晚上12時20分獲准保釋，離開旺角警署。

黎智英的次子黎耀恩今晚約7時半在將軍澳警署獲准保釋離開，黎耀恩被扣查逾30小時後，於今晚7時半在妻子及律師陪同下離開；壹傳媒集團行政總裁張劍虹據悉亦在晚上8時，獲准保釋離開秀茂坪警署。

前香港眾志成員周庭今晚11時獲准保釋離開大埔警署。她表示，獲准以18萬元擔保保釋離開，其旅遊證件亦被沒收，批評政府不只是以言入罪，更是無中生有。

黎智英及其兩名兒子、多名壹傳媒集團高層，以及前香港眾志成員周庭等10人昨日被捕，他們分別涉嫌勾結外國或境外勢力、危害國家安全罪、違反港區國安法及串謀欺詐等，分別在不同警署扣查。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

港區國安法 黎智英 壹傳媒

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
18:43 2020/08/11
【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】
17:42 2020/04/10
【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】