【港區國安法】黎智英次子黎耀恩、張劍虹及周庭晚上獲保釋

▲ 黎智英晚上被押返旺角警署。

警方昨日(10日)拘捕壹傳媒黎智英等10人，分別涉嫌違反港區國安法及涉嫌串謀詐騙。黎智英的次子黎耀恩今晚約7時半在將軍澳警署獲准保釋離開。

黎耀恩被扣查逾30小時後，於今晚7時半在妻子及律師陪同下離開；壹傳媒集團行政總裁張劍虹據悉亦在晚上8時，獲准保釋離開秀茂坪警署。另外，黎智英於晚上7時半離開西九龍警察總部，被押返旺角警署。

前香港眾志成員周庭今晚11時獲准保釋離開大埔警署。她表示，獲准以18萬元擔保保釋離開，其旅遊證件亦被沒收，批評政府不只是以言入罪，更是無中生有。

黎智英及其兩名兒子、多名壹傳媒集團高層，以及前香港眾志成員周庭等10人昨日被捕，他們分別涉嫌勾結外國或境外勢力、危害國家安全罪、違反港區國安法及串謀欺詐等，分別在不同警署扣查。

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責任編輯：蘇文軒