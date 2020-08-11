【新冠肺炎】機場兩工程員工列緊密接觸者須隔離檢疫　二人工作範圍已消毒

▲ 機管局表示，一名負責道路工程的員工和一名負責三跑道系統工程的員工均被列為新冠肺炎緊密接觸者，須接受隔離及病毒檢測。（經濟日報資料圖片）

機場管理局表示，分別收到兩個工程承建商通知，一名負責道路工程的員工和一名負責三跑道系統工程的員工均被列為新冠肺炎緊密接觸者，須接受隔離及病毒檢測，二人工作範圍會清潔及消毒，其他相關的員工將會進行病毒檢測。

機管局指，收到道路及渠務承建商榮興建築有限公司通知，負責道路工程的員工因家人確診新冠肺炎，已被安排隔離及進行病毒檢測，現正等候結果，他最後上班日期為8月5日，其位於南環路的工地辦工室及相關的工作範圍已進行清潔及消毒，曾經與該員工接觸的承建商員工及機管局員工亦已被安排接受病毒檢測，並在家等待結果。

機管局亦收到三跑道系統工程承建商香港振華 - 中國交建 - 中交疏浚聯營公司通知，一名於將軍澳三跑道系統工程填料篩選分類設施工作的員工，被列為新冠肺炎確診者的緊密接觸者，正接受隔離。他最後上班日期為8月9日，與該員工有接觸的相關機管局員工、承建商員工及外判商員工將獲安排接受病毒檢測，並留家等待結果。

機管局指，涉事工地有關工序已暫停，相關工作範圍已進行清潔及消毒。

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記者：陳曉瑩