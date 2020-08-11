【新冠肺炎】43歲男虛報外遊紀錄資料　被判120小時社會服務令

▲ 43歲男子虛報外遊紀錄資料，被法院判處120小時社會服務令。（經濟日報資料圖片）

衞生署表示，一名43歲男子因向公立醫院醫生虛報外遊紀錄資料，違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），今日（11日）於東區裁判法院被判處120小時社會服務令，成有關規例首宗定罪個案。

控罪指，該名男子被揭發於3月4日在瑪麗醫院到診時向一名醫生提供有關外遊紀錄的虛假資料，違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第4條。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反抗疫的相關規例屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），任何人士向衞生主任或於專業執業過程中行事的醫生提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩