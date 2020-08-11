梁君彥歡迎人大常委延任現屆立法會一年決定

▲ 立法會主席梁君彥表示，歡迎人大常委會讓第六屆全體立法會議員延任一年的安排。（陳國峰攝）

立法會主席梁君彥表示，歡迎人大常委會讓第六屆全體立法會議員延任一年的安排，認為人大在本港疫情嚴峻期間，作出這個具原則性的決定，可以令立法機關繼續順利運作，確保特區政府有效施政。

梁君彥稱，期待立法會復會後，不同政治光譜的議員能放下政治分歧，努力做好議會工作，以務實態度處理民生和經濟問題，又指延任的立法會將於十月中復會，現屆議員毋須重新宣誓，而委員會正、副主席則需重選。

就早前被選舉主任取消參選資格的議員獲得延任，梁君彥認為，人大常委會的決定沒有牽涉任何政治考量，相關決定只是針對疫情的做法。對於民主派討論是否總辭，梁君彥希望議員履行憲制責任。

梁君彥又指，剛與特首林鄭月娥會面，了解人大常委會決定，表示政府明白不應提交具爭議法案到立法會，但他認為法案是否具爭議性，其實由議員判斷。

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記者：尹櫻霖