陳健波稱人大常委會讓全體議員延任決定做法寬大

▲ 立法會保險界議員、財委會主席陳健波表示，人大常委會決定讓第六屆全體立法會議員延任一年，做法寬大。（尹櫻霖攝）

立法會保險界議員、財委會主席陳健波表示，人大常委會決定讓第六屆全體立法會議員延任一年，做法寬大，而且相關決定以香港本地法律為依歸，認為人大想盡量維持一國兩制。

陳健波相信，中央希望無法「入閘」下屆選舉的議員，好好珍惜留在議會內的機會，把精力和時間放在抗疫防疫方面，聚焦重建經濟。

有傳民主派或會總辭，陳健波表示，如果民主派總辭，相信市民會失望，認為逃避不開會並非好方法，反而應該於議會據理力爭。

陳健波又稱，立法會延任一年，財委會有可能要重選正、副主席，希望選舉盡快完成。被問及未來一年財委會會否審議具爭議性撥款，陳健波指出，政府要衡量項目的急切性，認為政府有責任向大眾說明，通過具爭議性議案的原因，而非一有爭議就放棄。

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記者：尹櫻霖