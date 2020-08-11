  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (週二) 22:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

陳健波稱人大常委會讓全體議員延任決定做法寬大

政治 21:56 2020/08/11

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會保險界議員、財委會主席陳健波表示，人大常委會決定讓第六屆全體立法會議員延任一年，做法寬大。（尹櫻霖攝）

立法會保險界議員、財委會主席陳健波表示，人大常委會決定讓第六屆全體立法會議員延任一年，做法寬大，而且相關決定以香港本地法律為依歸，認為人大想盡量維持一國兩制。

陳健波相信，中央希望無法「入閘」下屆選舉的議員，好好珍惜留在議會內的機會，把精力和時間放在抗疫防疫方面，聚焦重建經濟。

有傳民主派或會總辭，陳健波表示，如果民主派總辭，相信市民會失望，認為逃避不開會並非好方法，反而應該於議會據理力爭。

陳健波又稱，立法會延任一年，財委會有可能要重選正、副主席，希望選舉盡快完成。被問及未來一年財委會會否審議具爭議性撥款，陳健波指出，政府要衡量項目的急切性，認為政府有責任向大眾說明，通過具爭議性議案的原因，而非一有爭議就放棄。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：尹櫻霖

相關文章

黎智英和楊森是姻親　次子黎耀恩妻子曾美華曾任「新聞女主播」
今日 20:00
黎智英和楊森是姻親　次子黎耀恩妻子曾美華曾任「新聞女主播」
【立法會選舉】民主派斥違反基本法規定　了解民意再決定下一步行動
今日 20:40
【立法會選舉】民主派斥違反基本法規定　了解民意再決定下一步行動
梁君彥歡迎人大常委延任現屆立法會一年決定
今日 21:51
梁君彥歡迎人大常委延任現屆立法會一年決定
政治 人大常委 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
15:32 2020/08/10
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒