【新冠肺炎】廣華醫院內染疫75歲男病人離世　累計59宗死亡個案

▲ 廣華醫院有6人感染涉及3個病房，目前已有2人離世。（資料圖片）

廣華醫院今（11日）表示，1名75歲男確診者（個案編號：4146）於今日下午離世，該名75歲男病人是一名確診患者的密切接觸者，於7月22日因上呼吸道感染入院，於8月9日病毒測試結果為陽性，其病情隨後持續惡化，延至今日下午12時46分離世。院方指對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。

翻查紀錄，死者生前為1名確診患者的密切接觸者，而該名確診患者為同住於廣華醫院外科病房的81歲男病人（編號：3714），他於上月22至29日，曾經入住廣華醫院當時外科病房同病格有7位病人需要被列為緊密接觸者，而其中一位為今日離世的75歲男長者。

廣華醫院7月22日至8月11日期間，有6人先後感染，涉及3個病房，目前已有2人離世，港大微生物學系講座教授袁國勇今午到醫院視察，詳情即看：【新冠肺炎】廣華醫院6人感染涉及3個病房 袁國勇：有病人疑拒戴口罩鬧人播毒

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記者：鄧凱文