【港區國安法】據報黎智英案再多2男被通緝　包括朱牧民及「我要攬炒」團隊成員

▲ 據報警方再就黎智英案通緝2名男子，包括現正身處美國、牧師朱耀明之子朱牧民。（朱牧民Twitter圖片）

警方昨日（10日）拘捕壹傳媒黎智英等10人，分別涉嫌違反港區國安法及涉嫌串謀詐騙。據多個傳媒今日（11日）引述消息指，案件再多2名身處海外男子被通緝，包括牧師朱耀明兒子朱牧民，及一名26歲「我要攬炒」團隊成員。

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朱牧民現年42歲，是「佔領中環」發起人之一牧師朱耀明的兒子。他是美國華盛頓「香港民主委員會」（HKDC）執行總監，被指是《香港人權與民主法案》的推手。警方於上月底已通緝他，涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安，他當時回應時稱自己已成為美國公民近25年。

另一名被通緝男子姓名為劉祖迪，現年26歲。據報他為組織「我要攬炒」的成員，在論壇上使用網名「攬炒巴」發言。報導指，他在今年1月已到英國，並與身在英國的前香港眾志成員羅冠聰及英國駐港總領事館前職員鄭文傑有合作關係，他涉嫌在《港區國安法》通過後繼續要求外國制裁香港。

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責任編輯：徐紹軒