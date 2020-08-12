【立法會選舉】夏寶龍：由人大常委會作決定基於兩個原因

▲ 夏寶龍表示，由人大常委會就有關問題作出決定是必要的。

全國人大常委會通過決定，明確第六屆立法會繼續履行職責至少一年。港澳辦主任夏寶龍就《決定議案》作出說明時表示，由人大常委會就有關問題作出決定是必要的，主要原因有兩個：

（一）根據《基本法》第69條規定，立法會正常任期為四年一屆，在香港現行有關法律規定下，特首有權決定推遲第七屆立法會選舉，但無法解決因推遲選舉而出現的立法機關空缺問題，必須由人大常委會從憲制層面解決。

（二）人大常委會有權力及責任，對基本法實施過程中遇到的憲制問題以適當方式予以解決。人大常委會的決定，將為第六屆立法會繼續運作提供堅實的法律基礎。

夏寶龍指，議案明確第六屆立法會繼續運作不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止，是與港府推遲一年選舉的決定相銜接，也考慮到為香港根據疫情發展，需延長立法會選舉日期預留空間。

此外，建議又明確，第七屆立法會依法產生後，任期仍為四年。夏寶龍強調，人大常委會對第六屆立法會繼續運作適宜作出決定，對確保特區政府施政和社會正常運轉、保持香港繁榮穩定，是十分必要的。

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責任編輯：林曉君