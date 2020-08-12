【新冠肺炎】8月11日33宗確診油尖旺區最多　薄扶林置富花園沙田第一城均中招 (一文看清最新確診大廈)

本港8月11日新增33宗新冠肺炎確診個案，當中32宗屬本地感染。患者分布全港12區，以油尖旺區6宗最多，其次為元朗4宗。南區再次失守，一名居於置富花園富明苑的53歲男子確診。慈雲山亦再有確診個案，患者為12歲男童。沙田第一城亦有一名25歲男子染病。

8月11日新增確診個案居住大廈：

南區(1)

薄扶林置富花園富明苑——53男，8月1日發病，第4180宗

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觀塘(3)

藍田平田邨平信樓——53女，無病徵本地關連個案，第4158宗

藍田平田邨平真樓——62男，7月29日發病，第4163宗

九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--83女，8月9日發病，第4179宗

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黃大仙(2)

牛池灣彩虹邨金碧樓——64女，8月7日發病，第4154宗

慈雲山慈樂邨樂祥樓——12男，無病徵本地關連個案，第4155宗

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九龍城(3)

紅磡黃埔花園4期棕櫚苑1座——62男，8月8日發病，第4164宗

紅磡紅磡邨紅暉樓——62女，7月26日發病，第4165宗

紅磡隆基大樓A座——46男，7月30日發病，第4174宗

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油尖旺(6)

油麻地麗星大廈——37女，7月29日發病，第4157宗

大角咀中堅樓——40女，8月2日發病，第4159宗

旺角麥花臣匯1B座——31女，8月7日發病，第4161宗

旺角翠園大樓一期——61男，8月3日發病，第4166宗

廣華醫院——54男，無病徵本地關連個案，第4167宗

旺角友誠大廈——39女，8月8日發病，第4170宗

深水埗(3)

深水埗鴻裕大廈A座——50女，無病徵本地個案，第4150宗

深水埗鴻裕大廈A座——33女，8月5日發病，第4151宗

長沙灣麗翠苑麗森閣——19男，8月9日發病，第4162宗

葵青(3)

青衣長康邨康泰樓——22男，8月8日發病，第4152宗

葵涌葵涌邨雅葵樓——60女，8月3日發病，第4160宗

葵涌華景山莊5座——48男，8月9日發病，第4178宗

荃灣(2)

荃灣石圍角邨石蓮樓——67女，無病徵本地關連個案，第4173宗

荃灣大窩口邨富榮樓——21女，8月4日發病，第4175宗

北區(1)

上水彩蒲苑彩顏閣——66男，7月31日發病，第4169宗

沙田(1)

沙田沙田第一城4期38座——25男，8月9日發病，第4176宗

屯門(2)

屯門湖景邨湖畔樓——25女，8月4日發病，第4156宗

屯門寶田邨8座——10男，8月8日發病，第4168宗

元朗(4)

天水圍天頌苑頌琴閣——26男，8月5日發病，第4171宗

元朗黃屋邨——21女，無病徵本地關連個案，第4172宗

天水圍天盛苑盛旭閣——60男，8月9日發病，第4177宗

元朗洪福邨洪歡樓——33男，8月9日發病，第4181宗

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責任編輯 李志強