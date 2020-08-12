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【新冠肺炎】8月11日33宗確診油尖旺區最多　薄扶林置富花園沙田第一城均中招 (一文看清最新確診大廈)

社會 01:32 2020/08/12

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港8月11日新增33宗新冠肺炎確診個案，當中32宗屬本地感染。患者分布全港12區，以油尖旺區6宗最多，其次為元朗4宗。南區再次失守，一名居於置富花園富明苑的53歲男子確診。慈雲山亦再有確診個案，患者為12歲男童。沙田第一城亦有一名25歲男子染病。

8月11日新增確診個案居住大廈：

南區(1)

  • 薄扶林置富花園富明苑——53男，8月1日發病，第4180宗

【新冠肺炎】機場兩工程員工列緊密接觸者須隔離檢疫　二人工作範圍已消毒

觀塘(3)

  • 藍田平田邨平信樓——53女，無病徵本地關連個案，第4158宗
  • 藍田平田邨平真樓——62男，7月29日發病，第4163宗
  • 九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--83女，8月9日發病，第4179宗

【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院增一人確診　院友已幾近送檢隔離

黃大仙(2)

  • 牛池灣彩虹邨金碧樓——64女，8月7日發病，第4154宗
  • 慈雲山慈樂邨樂祥樓——12男，無病徵本地關連個案，第4155宗

【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日

九龍城(3)

  • 紅磡黃埔花園4期棕櫚苑1座——62男，8月8日發病，第4164宗
  • 紅磡紅磡邨紅暉樓——62女，7月26日發病，第4165宗
  • 紅磡隆基大樓A座——46男，7月30日發病，第4174宗

【新冠肺炎】新增32宗本地感染個案　葵涌碼頭再增1人染疫及3人初步確診

油尖旺(6)

  • 油麻地麗星大廈——37女，7月29日發病，第4157宗
  • 大角咀中堅樓——40女，8月2日發病，第4159宗
  • 旺角麥花臣匯1B座——31女，8月7日發病，第4161宗
  • 旺角翠園大樓一期——61男，8月3日發病，第4166宗
  • 廣華醫院——54男，無病徵本地關連個案，第4167宗
  • 旺角友誠大廈——39女，8月8日發病，第4170宗

深水埗(3)

  • 深水埗鴻裕大廈A座——50女，無病徵本地個案，第4150宗
  • 深水埗鴻裕大廈A座——33女，8月5日發病，第4151宗
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣——19男，8月9日發病，第4162宗

葵青(3)

  • 青衣長康邨康泰樓——22男，8月8日發病，第4152宗
  • 葵涌葵涌邨雅葵樓——60女，8月3日發病，第4160宗
  • 葵涌華景山莊5座——48男，8月9日發病，第4178宗

荃灣(2)

  • 荃灣石圍角邨石蓮樓——67女，無病徵本地關連個案，第4173宗
  • 荃灣大窩口邨富榮樓——21女，8月4日發病，第4175宗

北區(1)

  • 上水彩蒲苑彩顏閣——66男，7月31日發病，第4169宗

沙田(1)

  • 沙田沙田第一城4期38座——25男，8月9日發病，第4176宗

屯門(2)

  • 屯門湖景邨湖畔樓——25女，8月4日發病，第4156宗
  • 屯門寶田邨8座——10男，8月8日發病，第4168宗

元朗(4)

  • 天水圍天頌苑頌琴閣——26男，8月5日發病，第4171宗
  • 元朗黃屋邨——21女，無病徵本地關連個案，第4172宗
  • 天水圍天盛苑盛旭閣——60男，8月9日發病，第4177宗
  • 元朗洪福邨洪歡樓——33男，8月9日發病，第4181宗

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責任編輯　李志強

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