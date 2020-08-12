【新冠肺炎】8月11日33宗確診油尖旺區最多 薄扶林置富花園沙田第一城均中招 (一文看清最新確診大廈)
社會 01:32 2020/08/12
本港8月11日新增33宗新冠肺炎確診個案，當中32宗屬本地感染。患者分布全港12區，以油尖旺區6宗最多，其次為元朗4宗。南區再次失守，一名居於置富花園富明苑的53歲男子確診。慈雲山亦再有確診個案，患者為12歲男童。沙田第一城亦有一名25歲男子染病。
8月11日新增確診個案居住大廈：
南區(1)
- 薄扶林置富花園富明苑——53男，8月1日發病，第4180宗
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觀塘(3)
- 藍田平田邨平信樓——53女，無病徵本地關連個案，第4158宗
- 藍田平田邨平真樓——62男，7月29日發病，第4163宗
- 九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--83女，8月9日發病，第4179宗
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黃大仙(2)
- 牛池灣彩虹邨金碧樓——64女，8月7日發病，第4154宗
- 慈雲山慈樂邨樂祥樓——12男，無病徵本地關連個案，第4155宗
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九龍城(3)
- 紅磡黃埔花園4期棕櫚苑1座——62男，8月8日發病，第4164宗
- 紅磡紅磡邨紅暉樓——62女，7月26日發病，第4165宗
- 紅磡隆基大樓A座——46男，7月30日發病，第4174宗
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油尖旺(6)
- 油麻地麗星大廈——37女，7月29日發病，第4157宗
- 大角咀中堅樓——40女，8月2日發病，第4159宗
- 旺角麥花臣匯1B座——31女，8月7日發病，第4161宗
- 旺角翠園大樓一期——61男，8月3日發病，第4166宗
- 廣華醫院——54男，無病徵本地關連個案，第4167宗
- 旺角友誠大廈——39女，8月8日發病，第4170宗
深水埗(3)
- 深水埗鴻裕大廈A座——50女，無病徵本地個案，第4150宗
- 深水埗鴻裕大廈A座——33女，8月5日發病，第4151宗
- 長沙灣麗翠苑麗森閣——19男，8月9日發病，第4162宗
葵青(3)
- 青衣長康邨康泰樓——22男，8月8日發病，第4152宗
- 葵涌葵涌邨雅葵樓——60女，8月3日發病，第4160宗
- 葵涌華景山莊5座——48男，8月9日發病，第4178宗
荃灣(2)
- 荃灣石圍角邨石蓮樓——67女，無病徵本地關連個案，第4173宗
- 荃灣大窩口邨富榮樓——21女，8月4日發病，第4175宗
北區(1)
- 上水彩蒲苑彩顏閣——66男，7月31日發病，第4169宗
沙田(1)
- 沙田沙田第一城4期38座——25男，8月9日發病，第4176宗
屯門(2)
- 屯門湖景邨湖畔樓——25女，8月4日發病，第4156宗
- 屯門寶田邨8座——10男，8月8日發病，第4168宗
元朗(4)
- 天水圍天頌苑頌琴閣——26男，8月5日發病，第4171宗
- 元朗黃屋邨——21女，無病徵本地關連個案，第4172宗
- 天水圍天盛苑盛旭閣——60男，8月9日發病，第4177宗
- 元朗洪福邨洪歡樓——33男，8月9日發病，第4181宗
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責任編輯 李志強