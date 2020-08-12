【同心抗疫】鴻福堂30萬枝抗炎涼茶免費贈巿民　限時網上登記憑電子信門巿換領【內附登記連結】

▲ 鴻福堂與大家一起抗疫，會送出30萬枝「清肺解毒飲」，可化痰止咳，保肺抗炎。（食店提供）

新冠肺炎疫情似乎暫時紓緩，確診人數正在下降，但大家都不可掉以輕心，一定要打好自己的身體基礎。

鴻福堂繼今年3月向社會各界贈送一百萬枝涼茶，在疫情的第三波下，鴻福堂再次與大家齊心抗疫，送出30萬枝「清肺解毒飲」，化痰止咳，保肺抗炎，保持身體健康。

▲ 「清肺解毒飲」是針對肺熱及預防炎症的草本涼茶，由 13 種清熱解毒的純天然中草藥熬製而成。（食店提供）

大家可於即日起至8月21日期間，於網上連結進行簡單登記，成功登記後將於48小時內透過登記電郵收到換領信，憑換領信上的QR code於指定日期內，到全港鴻福堂門市即可免費換領「清肺解毒飲」一枝，先到先得，送完即止。

13種純天然中草藥製成

「清肺解毒飲」是針對肺熱及預防炎症的草本涼茶，由13種清熱解毒的純天然中草藥熬製而成，包括五指毛桃、 蘆根、麥冬、枳實、茯苓、杏仁、菊花、魚腥草、白朮、羅漢果、連翹、甘草、金銀花，化痰止咳，保肺抗炎。

適合咽喉不暢、肺熱和燥熱上火人士。孕婦、長者及長期病患者不適宜飲。

推出多款健康外帶食品

鴻福堂亦明白近日大家外賣的需求提高，因此推出更多款健康方便的外帶食品及套餐優惠，包括護肺保健湯水，款式有清肺解毒湯、川貝枇杷葉鱷魚肉湯等。

▲ 鴻福堂推出多款保健湯水，如川貝枇杷葉鱷魚肉湯，益肺止咳。（食店提供）

最新更推出「自家小菜系列」，包括柱侯蘿蔔炆牛腩、泰式青咖喱雞等多款口味，嚴選優質食材，讓大家隨時加餸，方便又健康。

▲ 鴻福堂推出多款自家小菜系列，包括柱候蘿蔔炆牛腩。（食店提供）

記者：楊樂天