【新冠肺炎】再多6間食肆曾有確診人士到訪　尖沙咀沙嗲王、西寶城麥當勞上榜

▲ 再多6間食肆有確診人士到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，確診數字稍為回落，但市民仍要多加注意。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（11日）公布新增33宗確診個案，累計4,182宗病例。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，其中有兩間為連鎖餐廳。

上榜餐廳（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

中西區西寶城 麥當勞 7月29日 #3084

沙田禾輋廣場 樂天廚房 7月28日 #3418

油尖旺國鈀大廈 沙嗲王 7月30日 #3187

東區筲箕灣道347-349號 功夫點心 8月4日 #3692

沙田新城市廣場BRICK LANE Deli 8月6日 #3910

油尖旺藍馬商業大廈 鳥語 8月8日 #3976 #4022 #4023

其中#3418確診者除了曾到禾輋廣場樂天廚房，亦曾到訪沙田不同地區，如禾輋廣場肯德基及德和樓，以及沙田天寶樓。

8月11日33宗確診油尖旺區最多

本港8月11日新增的患者分布全港12區，以油尖旺區6宗最多，其次為元朗4宗。南區再次失守，一名居於置富花園富明苑的53歲男子確診。慈雲山亦再有確診個案，患者為12歲男童。沙田第一城亦有一名25歲男子染病。

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責任編輯：徐穎彤