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【開心速遞】《愛回家》第965至966集劇情預告　譚道德致辭出醜Bonnie獲最佳劇本獎項

娛樂 10:13 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛·回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚（8月12日）及明晚（8月13日）兩集的劇情都與譚家有關，劇情分別圍繞譚道德（陳榮峻飾）、Bonnie（林凱恩飾）。

第965集（12/8）

道德重整會小學來了一位新校董，此人思想西化，與道德着重中國傳統文化的教學理念大相逕庭。

新校董與道德談及西方先哲的金句，及後道德為了投其所好，遂上網進修西方文化與名人的資料，並在家長會上引用金句，詎料竟大出洋相。

校監着道德在學校開放日上致辭，博取新校董出資支持翻新校舍的經費。

道德誓要撰寫一篇精彩的講辭，為免再次出醜，他博覽群書，竭力檢查資料。

Bonnie怕道德走火入魔，此時有人揚言可以幫忙……

第966集（13/8）

Bonnie負責編寫電影《沒。明天》的劇本，獲曹總、潮偉等人盛讚。Bonnie及後卻得悉投資方因商業決定，編劇改掛尚善之名，不禁心有慽慽然。

尚善介紹Bonnie認識徐大導，推薦她為徐大導撰寫劇本，可惜不果，雙方鬧得不歡而散。

Bonnie感到失望之際，獲告知《沒。明天》奪得最佳劇本獎項。

城安替Bonnie高興之餘，還為她領獎之事做準備，認為尚善必會讓Bonnie上台領獎，Bonnie亦有所期待……

撰文 : TOPick柴犬出動

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