【新冠肺炎】警方指旺角及沙田昨共36人違限聚令　拘71歲男涉襲警

▲ (警方facebook圖片）

有網民昨晚（11日）發起在各區聲援被捕的壹傳媒創辦人黎智英的活動。警方表示，昨日晚上約6時起，有大批人士在旺角亞皆老街一商場聚集及高叫口號，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章）。警方作出多次口頭警告無效，遂向23男6女，年齡介乎15歲至53歲，發出定額罰款通知書。

【港區國安法】黎智英獲准保釋離開旺角警署 登上私家車返回住所

警方在砵蘭街及山東街交界拘捕一名71歲男子涉嫌襲警，該名男子報稱受傷，清醒送往廣華醫院治理。



此外，警方指，有大批人士昨晚約6時起，在沙田沙田正街一商場聚集，人員到場向聚集人士作出警告但不果，遂向5男2女，年齡介乎22至62歲，發出定額罰款通知書。

【港區國安法】據報黎智英案再多2男被通緝 包括朱牧民及「我要攬炒」團隊成員



警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩