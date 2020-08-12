【體貼爸爸】3歲女兒食奶嘴被「公審」　張繼聰溫柔護女︰無謂對小朋友太harsh

▲ 張繼聰貼出愛女Kaka Ball的生活照，網民卻將焦點放在她食奶嘴上，批評「咁大個仲食奶嘴」。

張繼聰與謝安琪育有13歲兒子張瞻（James）和3歲女兒張靖（Karina），一家四口生活幸福。張繼聰疼錫前世情人，不時在社交平台貼出愛女Kaka Ball的生活照，不過他最近分享女兒的照片，網民卻將焦點放在她食奶嘴上，批評「咁大個仲食奶嘴」。好爸爸張繼聰溫柔護女，理性地與網民討論小朋友食奶嘴的問題。

每個小朋友是獨一無二

近日張繼聰於Instagram發帖，寫道「今朝，你話約咗人去公園，唔得閒陪我睇PJ Masks」，並上載了一張女兒的側面照，當時她咬著奶嘴。沒想到引來部分網民批評她3歲仍食奶嘴，「咁大個仲食奶嘴」、「仲食奶嘴會哨牙㗎」，更有留言「一世都冇安全感， 豈不是要帶埋奶嘴返工」。

對於網民的批評，張繼聰沒有動氣，反而留言表示︰

大人有啲嘢一世都戒唔到，無謂對啲小朋友太harsh。

他又指教導小朋友並非容易事，為人父母也是邊學邊做，而且「每個家長都有唔同嘅方法，因為每個小朋友都係獨一無二」，認為不能以一把尺套在事情上 ，更留言「大家分享吓，peace」，請網民冷靜。

▲ 張繼聰不時與女兒穿上親子裝。（相片來源︰張繼聰IG）

分享一招令兒子戒奶嘴

此外，他分享以前一招讓兒子張瞻戒掉奶嘴，他當時跟兒子說︰

你放心食，食到幾多歲都得，不過將來有女朋友，你諗吓會唔會影響大家嘅感情。

不久後張瞻就真的戒掉奶嘴。對於孩子食奶嘴可能惹來別人嘲笑，張繼聰表示會引導自己的小朋友，擁有一顆強大的心，可以專心做好自己之餘，亦能包容及尊重別人。

他的留言受到網民支持，有網民不解為何總人有愛批評小朋友食奶嘴，稱「小朋友未儲夠安全感咪食（奶嘴）」，亦有網民分享自己經驗︰「我個仔食到四歲，剛剛戒咗。唔使太強迫，有一刻自動會戒」。

另有網民欣賞張繼聰與謝安琪的教育方式，有感「Kaka Ball同瞻瞻好幸運有咁好嘅Daddy媽咪」，相信兄妹以後一定會成為一個快樂的人。

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責任編輯︰王俊賢