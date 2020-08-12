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【反黑路人甲】蔣家大小姐再逼婚生擒高彬　賴慰玲+張振朗成超爆笑新CP【有片】

娛樂 10:39 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

賴慰玲與林宣妤在新劇《反黑路人甲》中爭張振朗。

TVB新劇《反黑路人甲》播出，張振朗在劇中演警方派往黑幫的臥底高彬，首集因蔣家要爭坐館，而被蔣千霞（賴慰玲飾）提議結婚，以駙馬爺身份爭坐館。昨晚（8月11日）播出的《反黑路人甲》第2集，賴慰玲又再逼婚，更推倒張振朗於床上，非常爆笑。

蔣千霞角色霸氣，再向高彬逼婚時，表示只給他一小時時間行房，不時勒令他訓低，但都被高彬以不同藉口拒絕。此時，蔣家三小姐蔣千惠（林宣妤飾）步入，想強行拉走高彬，與家姐千霞上演一場爭駙馬的戲，劇情搞笑。

觀眾讚張振朗今次喜劇演出不俗，節奏掌握得很好，而且與賴慰玲十分合拍。

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劇情爆笑。（電視截圖）

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林宣妤演出討好

劇集播出後，有網民都讚劇情好睇，輕鬆搞笑。

第二次參演TVB劇集、來自馬來西亞的華姐林宣妤亦獲觀眾好評，雖然演技稚嫩，但勝在樣子甜美，演出自然。

林宣妤獲觀眾讚可愛。（電視截圖）

細倫答應扮世龍

今晚劇情將講到千霞與二妹蔣千瑜（傅嘉莉飾）尋找世龍（陳偉洪飾），三妹蔣千惠透露與世龍有聯絡。 欣頤（馮盈盈飾）提議讓細倫（王浩信飾）冒認世龍，但細倫怕死拒絕。

偉晨（姜大衞飾）到獄中探望兒子蘇子堅（陳志健飾），子堅欲見意中人姚清水（蔣家旻飾）。芷珊（湯怡飾）打算改革幫派行善，幸得高彬解圍。

芷珊認出細倫是世龍，用欠單逼他回蔣家。細倫被擄走，被高彬救走，原來是高彬的計劃。

細倫找欣頤求助，欣頤讓細倫以為自己令警員昏迷。細倫為贖罪，答允冒認世龍。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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