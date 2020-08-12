【疫境有情】 邵音音捐出萬個口罩予老人院 受梅姐鼓勵跟許志安曾訪沙士病人

▲ 邵音音日前捐出一萬個口罩給安老院長者。

新冠肺炎第三波持續，疫情至今有數間老人院爆發疫情，多人感染。近日69歲藝人邵音音便聯同義工，透過香港盲人輔導會，捐出一萬個口罩予盲人安老院的長者及有需要的人士。

邵音音在社交平台分享點滴，相中可見她跟義工們到了賽馬會屯門盲人安老院，而該院早前曾有一名護理員確診，邵音音跟義工則在該護理員確診之前到訪。

▲ 邵音音日前捐贈萬個口罩予安老院長者。（取自IG）

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邵音音並分享一封由香港盲人輔導會予她的感謝信，今次捐出的口罩主要分發予幾間盲人安老院及機構，音音姐留言：「戰勝疫症，早日回歸正常生活。祝大家身體健康！」

邵音音日前表示早前捐出口罩的盲人安老院，該院後來有一名護理員確診，不過她表示只負責購買，當日無到安老院派發。

▲ 邵音音的義工團將口罩送至盲人安老院。（取自IG）

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她憶述當年爆發「沙士」時到曾到各區派口罩，當時遇落大雨，派完口罩後，連車子也要換另一架。她又指當時梅艷芳叫藝人一定要探訪「中招」家庭，讓人們知道「演藝人協會」團結，當時許志安也有同行，他們沒有戴口罩，因為怕傷害患者的心靈，現在回想都感驚心。

邵音音人生多折

現年69歲邵音昔，在70年代入行，早期曾演艷情片，被封性感女神，但她坦言當年是被騙而演性感戲。後來邵音音加入麗的電視，專門扮演壞女人。

▲ 邵音音跟莊思敏出席活動，憶述當年沙士探訪染病家庭往事。（東星圖片）

邵音音曾亦歷失婚、患癌及整容失敗，人生很多波折。近年復出影壇，多演綠葉配角，去年10月在美國家格倫代爾國際電影節憑微電影《老奶奶與無名子》勇奪影后，其後又憑同一影片獲波蘭電影節「外語片最佳女主角」。