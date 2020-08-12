  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫境有情】 邵音音捐出萬個口罩予老人院 受梅姐鼓勵跟許志安曾訪沙士病人

娛樂 11:22 2020/08/12

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

邵音音日前捐出一萬個口罩給安老院長者。

新冠肺炎第三波持續，疫情至今有數間老人院爆發疫情，多人感染。近日69歲藝人邵音音便聯同義工，透過香港盲人輔導會，捐出一萬個口罩予盲人安老院的長者及有需要的人士。

邵音音在社交平台分享點滴，相中可見她跟義工們到了賽馬會屯門盲人安老院，而該院早前曾有一名護理員確診，邵音音跟義工則在該護理員確診之前到訪。

邵音音日前捐贈萬個口罩予安老院長者。（取自IG）

【疫境有情】善心燒味店定期向長者派飯　肥媽贊助100個飯盒為「老友記」送暖

邵音音並分享一封由香港盲人輔導會予她的感謝信，今次捐出的口罩主要分發予幾間盲人安老院及機構，音音姐留言：「戰勝疫症，早日回歸正常生活。祝大家身體健康！」

邵音音日前表示早前捐出口罩的盲人安老院，該院後來有一名護理員確診，不過她表示只負責購買，當日無到安老院派發。

邵音音的義工團將口罩送至盲人安老院。（取自IG）

【齊心抗疫】古天樂率眾籌辦基金解業界燃眉之急　古仔頒感謝狀答謝義工幫忙

她憶述當年爆發「沙士」時到曾到各區派口罩，當時遇落大雨，派完口罩後，連車子也要換另一架。她又指當時梅艷芳叫藝人一定要探訪「中招」家庭，讓人們知道「演藝人協會」團結，當時許志安也有同行，他們沒有戴口罩，因為怕傷害患者的心靈，現在回想都感驚心。

邵音音人生多折

現年69歲邵音昔，在70年代入行，早期曾演艷情片，被封性感女神，但她坦言當年是被騙而演性感戲。後來邵音音加入麗的電視，專門扮演壞女人。

邵音音跟莊思敏出席活動，憶述當年沙士探訪染病家庭往事。（東星圖片）

邵音音曾亦歷失婚、患癌及整容失敗，人生很多波折。近年復出影壇，多演綠葉配角，去年10月在美國家格倫代爾國際電影節憑微電影《老奶奶與無名子》勇奪影后，其後又憑同一影片獲波蘭電影節「外語片最佳女主角」。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【同度時艱】古天樂收到基層影人求助個案　古仔飲水思源擬推援助業界計劃
10:34 2020/05/22
【同度時艱】古天樂收到基層影人求助個案　古仔飲水思源擬推援助業界計劃
【齊心抗疫】港電影業因疫情全面停工　古天樂開拍抗疫電影為基層員工籌款
16:35 2020/05/30
【齊心抗疫】港電影業因疫情全面停工　古天樂開拍抗疫電影為基層員工籌款
【東張西望】陳貝兒區永權戴透明口罩做主持　日本透明口罩受注目【內附詳情】
10:44 2020/08/04
【東張西望】陳貝兒區永權戴透明口罩做主持　日本透明口罩受注目【內附詳情】
【降魔的2.0】「大話魔」易宇航父親開醫院　現滯留德國助醫生爸爸訂口罩
12:43 2020/05/29
【降魔的2.0】「大話魔」易宇航父親開醫院　現滯留德國助醫生爸爸訂口罩
【齊心抗疫】許志安「復出」即行善不欲人知　 蘇永康大讚好友低調
10:29 2020/03/16
【齊心抗疫】許志安「復出」即行善不欲人知　 蘇永康大讚好友低調
娛樂人物職業 許志安 演員 梅艷芳 新冠肺炎疫情 義工 沙士

最高瀏覽

【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
18:43 2020/08/11
【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
15:53 2020/08/11
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂