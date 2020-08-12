【新冠肺炎】僱傭代理協會指入境處批簽證減慢　大量外傭需入住宿舍

▲ 張結民信有逾一半的外傭仍未取得樣本瓶做病毒檢測。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，多名外傭先後確診，令人擔心外傭宿舍的情況。香港僱傭代理協會主席張結民表示，因疫情而令入境處批簽證減慢，導致大量外傭需要入住宿舍等轉工。

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張結民今日（12日）接受電台訪問時指，相關的情況很麻煩，因部分外傭完約後「走唔到」，愈來愈多人因無地方住而到宿舍居住，如入境處不加快簽證，相信情況會更嚴重。他估計本港有至少200至300多間外傭宿舍，有4000至5000名逗留的外傭；而每個宿舍大約只有400至600尺供7至10人居住，惟早前有報道指一個宿舍有28人同住，是以往的3倍。

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他稱現時外傭求過於供，惟因需等待簽證而需要留在宿舍等待，已完約的外傭需等簽證14天，但轉約的外傭因入境處需要檢查其背景等，有機會等約一至兩個月才可獲發簽證。他認為入境處應將放寬現時的政策，當外傭找到新僱主後就可先用「朋友」身分入住新僱主住所等候安排，即可解決因需等候簽證而要住在宿舍的問題，並指只要「入屋」後未開始工作，相信亦不犯法。

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港府早前擴大檢測範圍至住宿舍外傭，張結民指其公司周日已派了70個樽，暫未有檢測結果；勞工處亦向其查詢需要的檢測樽，惟未能準確得知宿舍的位置及相關人數，相信有逾一半的外傭仍未取得樣本瓶做病毒檢測。他解釋指，因有牌照的公司現有千多間，只有500間有外國領事館發出的牌照，部分外傭可能透過 「艇仔」轉職，期間或會在不同地方留宿，官方亦無相關宿舍資料，令當局難以追蹤。

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記者：郭詩詩