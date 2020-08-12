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【賭王千金】竇驍熊抱何超蓮展現好腰力　何家女婿身份進一步獲肯定

娛樂 11:53 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何超蓮竇驍非常甜蜜。

「賭王千金」何超蓮自公開與內地男星竇驍拍拖後不時在社交媒體放閃。近日，何超蓮與竇驍更挑戰情侶信任遊戲，成功後竇驍更抱實何超蓮親了一口，非常甜蜜。

何超蓮在抖音公開與竇驍的「放閃」影片，影片中，竇驍不斷說服何超蓮蹲下，雙手向後做出「飛翔」的姿勢，雖然一開始何超蓮半信半疑，最後仍聽從竇驍。

其後竇驍一手將何超蓮翻轉抱起，何超蓮順勢雙腿箝實男友，二人一秒變成「連體嬰」，竇驍更忍不住親了何超蓮。

【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定

何超蓮與竇驍更挑戰情侶信任遊戲。（取自何超蓮抖音）

竇驍好腰力。（取自何超蓮抖音）

何超蓮與竇驍「放閃」。（取自何超蓮抖音）

【賭王千金】何超蓮出海泳裝「派福利」　男友竇驍貼身膏藥黏同行【多圖】

地位獲肯定

31歲的竇驍在2010年北京電影學院讀本科表演系就讀期間，因主演張藝謀執導改編同名小說的電影《山楂樹之戀》而為人所認識。

2019年，竇驍與何超蓮在電梯激吻令戀情曝光，其後二人微博發文：「哈哈哈～ hi Babe 狗糧狗糧 。​​​​」公開認愛。

何超蓮與男友的另類放閃。（取自微博）

而賭王何鴻燊的喪禮，竇驍更十指緊陪同何超蓮現身靈堂，準女婿地位獲肯定。

早前竇驍的一條做GYM影片中，有眼利網民發現場地為三房豪宅，因此推測竇驍和何超蓮正在同居。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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