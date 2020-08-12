中大研究證實長者長期於室內燒香　損大腦功能及削弱認知能力

▲ 中大醫學院最新研究指長期於室內燒香會損害大腦功能及削弱認知能力。

由腦神經科領導的研究團隊進行3年追蹤研究，對照156名有室內燒香習慣的長者和359名沒有燒香習慣的長者，從「認知功能」、「腦部功能連結」及「與血管疾病相關的認知障礙風險」三方面，了解室內燒香對腦部功能帶來的影響。結果發現長者長期於室內燒香會損害大腦功能及削弱認知能力。

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團隊在研究起始及第3年為長者各進行一次認知能力測試，並為他們進行磁力共振掃描了解腦部運作。結果發現：

有室內燒香習慣的長者的認知表現包括整體認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力四方面明顯較差；認知表現在跟進3年後亦維持較差狀態

有室內燒香習慣的長者的大腦區域之間的功能連結較少

燒香亦會與血管疾病及其風險因素﹙如糖尿病、高血脂及腦小血管病變﹚，產生交互作用削弱認知能力

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科研究助理教授及臨床心理學家黃沛霖博士表示，

燒香是室內空氣污染的一大因素，有研究已經指出，這些污染物除了增加心血管疾病風險，亦會加速腦部退化、增加患上阿茲海默症及血管性認知障礙的風險，長期吸入會影響腦健康。

是次研究進一步提供實證顯示長期室內燒香會損害長者的腦部功能，包括認知功能及腦部功能連結。

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中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠教授提醒，現時為了防疫，大家逗留在家中的時間大大增加。倘若家中有燒香習慣，就要加倍小心，避免長者因為長期吸入污染物而影響腦健康。建議燒香的時候保持空氣流通或選用較安全的代替品，最理想的是避免在室內燒香。

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記者：郭家穎