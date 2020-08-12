【行行出狀元】子女想做電競手父母如何應對　家福會3場網上座談會助解疑惑

▲ 電競是不少年青人心中理想職業，訓練也可培養學生合作性及自制力。(圖：九龍電競館)

電競於2018年的亞運會已被列為示範項目，廣受青少年歡迎，甚至是不少年青人心中的理想職業。香港家庭福利會 (家福會) 舉行網「樂」同學會家長座談會系列，讓家長認識電子競技行業及職業種類。當中更邀請了曾參加《爐石戰記》亞太區比賽獲獎的香港電競選手，與家長及年青人分享入行經歷。

家福會見到電競比賽每年收入超過10億美元，每年觀眾人數更超過4億，但家長未必了解相關行業情況，甚至對電競抱著負面的態度，使兩代之間出現了數碼代溝。原來在電競比賽中，除了電競選手在遊戲中互相比拼，背後更有不同的輔助人員協助，例如：賽事策劃、主播評述、戰隊教練、製片、燈光、視訊傳送及直播的專業人士。

▲ 電競比賽廣受年青人歡迎，每年也有不少世界性的大型賽事。(圖：九龍電競館)

家福會社工吳浩希表示，但當孩子想做電競，家長有一定的掙扎。有部份家長認為電競等如打機，會使子女沉溺於網絡世界，影響健康之餘更影響前途。其實電競比賽是有規範的比賽，作為電競選手也需要有系統的訓練，並不是沒有節制的不停打機。當中需要有戰術、技術、策略和團隊合作精神，也可以由專業教練帶領。

投身電競行業也不一定只做「打機手」(電競選手)，吳浩希也認識了年青人是以比賽評述身份，在電競比賽直播進行時作旁述。情況就像大家收看奧運比賽時，除了畫面，也有專業的旁述。此外，搞一場電競比賽，台前幕後由賽事策劃到技術人員在內，需要有很多專業人士配合，這也是家長未必知悉的。

因此，家福會網絡教育及輔導服務主辦一系列的網上座談會，並邀請了九龍電競館協辦，以線上形式 (Zoom)舉行，費用全免。目的是希望家長能進深了解電競行業，減少兩代之間的矛盾，提升親子對網上世界的認識，增加話題和促進溝通。

由於活動於線上進行，如家長不太熟悉電腦技術，家福會的同工可於活動前提供教學及協助。成功報名者將於8月20日或之前透過WhatsApp或電話確認。

▲ 除了電競選手在遊戲中互相比拼，背後更有不同專業的輔助人員協助。(圖：九龍電競館)

▲ 大會邀請爐石戰記電競選手Shy分享入行。(圖：九龍電競館)

按此連結填寫參加表格。

座談會資料

第1節：「電競 ＝ 打機咁簡單？」8月22日(六）

第2節：「電競選手容易做？」8月29日(六）

第3節：「電競職位選擇多！」9月5日(六）

時間：下午3:00-4:30 (2:30 開放登入)

對象：中小學生及其家長

人數：30人

查詢：5592-7474

記者：胡麗珊