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童裝店Chickeeduck屯門分店展示民主女神像　業主入稟要求移除兼申禁制令

社會 11:09 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Chickeeduck屯門分店早前因行政總裁周小龍於店內展示象徵反修例運動的「民主女神像」引起風波。（資料圖片）

連鎖童裝店Chickeeduck位於荃灣愉景新城的分店，早前因行政總裁周小龍於店內展示象徵反修例運動的「民主女神像」引起風波後，其位於屯門市廣場的分店日前亦遭業主入稟高院，指店內展示「民主女神像」擺設，涉違反租約，要求法庭頒令該店需於24小時內移除相關擺設及作出賠償等。

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原告麗賢有限公司；答辯人Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited。原告於入稟狀中指，答辯人於屯門市廣場2樓的分店內，於櫥窗展示一個擺設，違反雙方於2019年7月簽訂的租約。

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原告因此要求法庭頒令，答辯人需於24小時內將上述擺設移除至整個屯門市廣場以外，否則原告有權在不受答辯人干擾下，自行移除有關擺設。原告又要求法庭頒下禁制令，禁止答辯人再於店內展示任何原告反對的藝術品、展品或擺設等，原告亦要求答辯人就違反租約作出賠償。

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記者：楊詠渝

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