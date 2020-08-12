【生死教育】爸爸離世後女兒扭計不願睡　全因媽媽一句善意謊言：爸爸睡著了

▲ 香港寧養社會工作者學會寧養社工宇峰表示，別向小朋友說離世的家人「睡著了」。

家人的離世該如何好好地向年幼的小孩子解釋，一直是個難題。香港寧養社會工作者學會寧養社工宇峰在Facebook撰文提醒，假如家人離世，千萬別向小朋友說善意謊言指：「家人睡著了」，這反而會弄巧反絀。

全文如下：

孩子爸爸死了，千萬不要跟小孩說爸爸睡著了，背後原來有著這麼一個重要的原因

瑞意是一位6歲的小女孩

她很喜歡爸爸

最喜歡爸爸跟她打羽毛球

瑞意每次

都會帶一顆羽毛球

到醫院探望爸爸

希望爸爸可以康復

當她送給爸爸

第19顆入毛球後

她再也沒有機會送出

第20個羽毛球

因為爸爸離開了

爸爸離開後

媽媽很煩惱

因為瑞意一直扭計

不肯睡覺

有一次

我們跟瑞意玩動物玩具

她拿起一直熊貓寶寶說

峰哥哥你看牠呀

牠都不睡覺

眼睛都黑黑了

我說對呀

熊貓寶寶怎麼不睡覺啦？

瑞意說因為她害怕

跟熊貓爸爸一樣

睡著了

就再也醒不過來

所以她不要睡覺

後來我跟瑞意媽媽

分享這個現象

她說瑞意曾經問她

爸爸到哪裡去了

她就跟瑞意說

爸爸睡著了

沒想到孩子聽進去

反而害她擔心得不肯睡覺

後來

我們再跟瑞意玩動物玩具

動物一般睡著了

都會醒過來唷

有些不再醒過來的就是死了

有些是因為年紀很大老死了

有些是因為得非常嚴重的病才會死唷

然後瑞意說

那峰哥哥您可不要病啊

我還要你陪著我玩呢

文章獲「香港寧養社會工作者學會」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜