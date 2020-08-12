【美白養顏】曬黑後吃出白滑肌膚　中醫推介百合雪耳9款食物潤肺美白【附食療】

▲ 中醫推介潤肺美白食物，有助曬黑後回復白滑肌。

曬黑後回復白滑肌膚，有甚麼方法？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，曝曬後第2至3日皮膚曬黑的情況最明顯，可透過飲食美白肌膚。護理皮膚需從肺部健康入手，她推介多款潤肺食材，並教大家煮一款糖水，有助吃出白滑肌膚。

皮膚質素視乎肺部健康

梁醫師表示，中醫理論認為肌膚狀態反映著臟腑的健康狀況，所以想美白肌膚要從內到外著手。中醫有「肺主皮毛」之說，皮膚質素視乎肺部健康，如果肺氣強，氣血運行暢順，皮膚都會較為細嫩有光澤。

潤肺美白食物

她又指，五色中以「白色入肺」，適量進食白色食物有助美白肌膚，大部分以「白」為名的藥材皆入肺，例如白朮、白芍、白茯苓等。

另外，也可以適量進食以下有潤肺美白功效的白色食物，例如：

百合：補中益氣又潤肺

雪耳：滋陰潤肺

淮山：補肺氣

薏米：補肺健脾

南杏：潤肺潤腸

白果：改善肺氣虛弱

維持肝脾健康有助改善肌膚

梁醫師提醒，除了肺，亦要注意肝和脾的健康。因為肝鬱氣滯，容易導致黑眼圈出現；脾氣虛弱，亦會導致面黃水腫。她建議每天喝一杯米水健脾胃，適當疏肝減壓，有助改善面色和肌膚狀況。

美白養顏食療

白果腐竹薏米糖水

功效：潤肺養顏，清熱祛濕。

材料：白果15粒、腐竹1塊、生薏米20克、冰糖適量

做法：

1. 材料洗淨，白果剝殼去芯；腐竹浸水至稍為軟身備用。

2. 鍋中加入約1000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮約45分鐘至軟身，最後以冰糖調味即可。

小貼士：

想腐竹完全溶化令糖水如豆漿般滑溜，腐竹必須新鮮，不要買回家後放太久才使用，而且記得先將腐竹浸水至少10分鐘。

如果煲完仍然想見到腐竹呈一片片，可以先放五分之四腐竹去煲，最後四分之一腐竹與冰糖同煮即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣