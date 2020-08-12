【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約60宗確診個案　較昨日增加近一倍

▲ 消息指本港今日新增的個案比昨日增加。

本港疫情未止，消息指今日（12日）新增大約60宗確診個案，或比昨日增加近一倍。昨（11日）新增33宗個案，本地感染佔32宗，包括1名曾居於旺角長興大廈宿舍的外傭，其間約有10多人同住，而外傭發病後已到新僱主家中工作；葵涌貨櫃碼頭亦增4人確診及初步確診，累計14人染疫，詳情即看：【新冠肺炎】本港今新增33宗確診個案 創27天以來新低

昨日是自上月16日以來單日新增最少病例，不過同時有50多宗初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君強調，每日數字仍有上落，且仍有不少源頭不明個案，不能概括判斷疫情趨勢，冀數字可繼續下跌。

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而8月11日新增的患者分布全港12區，以油尖旺區6宗最多，其次為元朗4宗。南區再次失守，一名居於置富花園富明苑的53歲男子確診。慈雲山亦再有確診個案，患者為12歲男童。沙田第一城亦有一名25歲男子染病，詳情即看：【新冠肺炎】8月11日33宗確診油尖旺區最多 薄扶林置富花園沙田第一城均中招 (一文看清最新確診大廈)

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記者：伍瑋瑋