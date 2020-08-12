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【外賣優惠】IKEA推外賣自取85折　限時急凍食品優惠低至8元

休閒 12:03 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

IKEA各間餐廳設外賣優惠，而冷凍食材亦特價發售。(IKEA提供 )

全城推外賣，連IKEA都來奉湊熱鬧，即日推出多款美食及小食，外賣自取85折優惠。

菜單精選包括多款IKEA招牌美食，人氣瑞典肉丸﹅蔬菜薯餅﹅香草醃三文魚沙律等，另外亦提供脆炸黃金雞翼及香脆薯格等小食，令大家能於午餐﹅下午茶及晚餐不同時段滿足食慾。

蔬菜薯餅伴焗雜菌配牛肝菌汁 外賣自取$ 15.3 ，堂食價$18。(IKEA提供)

1.午餐健康之選

素菜丸伴藜麥、四季豆及番茄燴雜菜
外賣自取$19.5 (堂食$23)

蔬菜薯餅伴焗雜菌配牛肝菌汁
外賣自取$15.3 (堂食價$18)

香草醃三文魚沙律
外賣自取$28 (堂食$33)

2.下午茶輕食之選

脆炸黃金雞翼
外賣自取$13.6/4隻或$24.6/8隻(堂食$16/4隻或$29/8隻)

小食拼盤(煙燻蜜糖腸及脆炸黃金雞翼各4件，香脆薯格及甜粟米)
外賣自取$36.5 (堂食$43) 

3.晚餐共享之選

瑞典肉丸配薯蓉，忌廉汁及紅果子醬
外賣自取$11/5粒或$18.7/10粒或$28/15粒(堂食$13/5粒或$22/10粒或$33/15粒)

凍蝦盤
外賣自取$24.6 (堂食$29)

酥炸咸豬手伴酸椰菜及薯仔配茴香蒜蓉汁
外賣自取$56.1 (堂食$66) 

脆朱古力杏仁餅外賣自取$13.6、堂食$16。(IKEA提供)

4.甜品之選

朱古力蛋糕配忌廉
外賣自取出10.2 (堂食$12)

脆朱古力杏仁餅
外賣自取$13.6 (堂食$16)

藍莓紅莓芝士餅
外賣自取$16.1 (堂食$19) 

以上多款精選美食於九龍灣﹅沙田及荃灣分店餐廳11am-8:30pm供應，晚上6pm後只提供外賣自取服務，如需要外賣盒，每個另外收取$2。

備註：IKEA瑞典美食廊即日至8月31日期間，推出急凍食品優惠，售價低至$8起。

記者：趙景隆

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