質疑特首防疫不力要求頒令行為失當　郭卓堅申覆核不獲受理

▲ 郭卓堅早前入稟高等法院要求法庭頒令特首涉公職人員行為失當。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，巿民郭卓堅早前入稟高等法院，質疑特首林鄭月娥不理會防疫專家意見及決定，豁免部分來港人士來港檢疫安排，致令第三波疫情擴散，要求法庭頒令特首涉公職人員行為失當。法官今（12日）頒下書面判決指，決定那一類入境人士應接受檢疫並不是法律問題，沒有證據顯示特首作出有關決定是非法或越權等，故拒絕批出司法覆核許可申請。

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申請人郭卓堅；答辯人為特首林鄭月娥。法官於書面判決書指，司法覆核範圍並不包括監督政府部門或官員的行政表現，或沒有作出行政錯誤的決定，亦不包括裁定官員有否觸犯公職人員行為失當的罪行。

法官指要決定那一類入境人士應接受檢疫並不是法律問題，當行政機關作出相關決定時，並非純粹由公共衛生角度作出考慮，相關考慮點包括經濟、社會及其他因素，法庭並沒有權力，亦非適當的機關作出有關決定。

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法官於判詞指，從本案而言，沒有證據顯示答辯人作出有關決定是非法或越權，或於作出決過程時，沒有符合適當的法定程式。法官認為擬申請的司法覆核並非可作合理爭辯，故駁回申請人司法覆核許可申請。

郭卓堅早前於入稟狀指，特首林鄭月娥不理會防疫專家意見及決定，自今年2月至7月28日，被豁免約29萬名海員免檢疫，致有帶菌者在香港走動，令第三波新冠肺炎擴散，因特首的錯誤決定，引來香港前所未有的疫情，要求法庭頒令特首涉公職人員行為失當，應予以譴責及要求政府向巿民作出賠償，尤其是慈雲山區居民。

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記者：林育慧