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【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助

親子 11:48 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

女友懷孕3個月趕辦婚禮，沒想到結婚前一天女友坦承崩潰真相，準新郎無助表示，「我該怎麼辦？」

信任與忠誠是婚姻中不可或缺的基礎。台灣一名準新郎於社交媒體投稿，指原本與懷孕3個月女友結婚，沒想到婚禮前1天，女友突然告訴他一個晴天霹靂的真相，令他崩潰求助，「我該怎麼辦？」

台灣一名準新郎於Facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，指女友目前懷孕3個月，本想趁著肚子還小提前舉辦婚禮。未料，在婚禮前一天，女友突然坦承說出真相，

今天早上跟我說小孩不知道是我的還前男友的，因為這中間跟我吵架有去找前男友，我該怎麼辦？

準新郎不知所措向媽媽求助

因不知如何是好，準新郎只好將事件的始末一一告訴其媽媽。媽媽反問他，「你還愛她嗎？」，表示如果還愛就繼續結婚，待孩子出生後再驗DNA；「如果不是你的，就看你要不要離婚」，或者看女方的前男友及女友如何處理。

網民：不要結婚了

帖文引來網民熱議，網民強烈建議準新郎放棄結婚念頭，「跟還愛不愛沒關係，看你有沒有辦法釋懷這件事，沒辦法又硬要繼續的話，你一輩子都會有疙瘩」、「除非你有心裡準備養別人的小孩，不然不要結婚」及「結婚後一樣的事情可能還是會發生。」

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責任編輯︰王明芳

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