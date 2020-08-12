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【食用安全】外賣牛肉定食驚見大大粒鐵釘　網民籲報食環：真係會食死人

食用安全 12:09 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有網民在粉嶺一間餐廳外賣安格斯牛肉定食，卻在食物中發現一粒鐵釘。

新冠肺炎疫情持續，食肆晚市禁堂食，不少市民或會外賣晚餐回家享用。最近有網民分享一次恐怖的外賣經歷，在粉嶺一間餐廳外賣了安格斯牛肉定食，卻在牛肉中發現一粒鐵釘，感到相當震驚。事件在網上曝光後，有網民慶幸事主沒有誤服鐵釘，同時戲稱是「安格牛肉釘定食」，呼籲事主應舉報食環署。

有網民昨日在Facebook群組發布了兩張照片，其中一張相可見在外賣盒內，有一粒鐵釘混和在牛肉料理中，另一張相是食物單據，收據上顯示外賣菜式是安格斯牛肉定食。發帖者稱，自己光顧了粉嶺中心一間餐廳，發現牛肉中有大粒鐵釘在內，發文怒問：「係咪想食死人」。

網民：安格牛肉釘定食

不少網民都有留言：「好彩睇到，嚇死」、「嘩，真係會食死人」。有人戲言是「加料」，也有人笑稱是「安格牛肉釘定食」，但就支持事主向食環署舉報事件。有網民就多謝事主分享事件，表示不會光顧該餐廳。

有網民同樣分享，自己試過在食物中發現玻璃，事主隨後回應指：「講真啲野食有小強果啲都可以體諒，始終係做食既，點都會有，但玻璃、釘呢啲無得講啦掛」在帖文下，隨後也有該餐廳代表留言向事主致歉，並表示會將所有廚具全面檢查，禁絕事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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