【留家自煮】網購餸菜包自煮無味精住家飯　一人日式烤肉火鍋包歎美國日本牛肉

▲ 在家工作、留家抗疫都要吃得好，不想吃外賣？可考慮網購餸菜包自煮無味精住家飯。

留家抗疫，必須糧草先行。網購食材早已大行其道，但始終份量、調味與食譜均要再三思考，想再懶一點不妨網購萬事俱備，只欠落鑊的餸包，既快捷又方便。

社企聘煮婦每朝購食材

「妳想煮意」是一間由90後港人創立、聘請婦女製造餸盒的社會企業，支持婦女充權及婦女就業。社企聘請家庭主婦每日到街巿選購新鮮食材，然後妥善洗、切、醃食材，製成冷藏即煮餸盒。

▲ 手工土魷蒸肉餅（$65），由婦女當日親自挑選並手搓肉餅。（相片：店家提供）

現時店內有約30款菜式，均依照時令食材而設計，例如夏天會有節瓜蝦米粉絲煲（$62）、韓式辣醬翠玉瓜炒肥牛（$68）等，抗疫湯水有雪梨乾紅蘿蔔蟲草花素湯（$70）等，其他包括手工三色藜麥蒸肉餅（$65）、柚子醬單骨雞翼（$68），均十分惹味。

▲ 節瓜蝦米粉絲煲（$62），採用夏日時令食材節瓜，解暑清熱。（相片：店家提供）

▲ 羅漢果赤小豆扁豆袪濕湯（$70），去濕健脾。（相片：店家提供）

創辦人接受訪問時指出，希望客人食得健康，每款住家菜均減少調味，不落味精或雞粉，而且會因應客人需要例如素食而調節食材。

保存方面，已醃製的肉類以真空處理包裝，綠葉蔬菜以紙袋包裝，餸盒整體以內側防水的食品級別紙質包裝盒盛載。運送過程中以冰袋、冰包冷藏。而餸盒內附有食譜，煮食新手也能輕鬆自煮。

▲ 韓式辣醬翠玉瓜炒肥牛（$68），已醃製的肉類會以真空處理包裝，包裝盒內側是防水的食品級別紙質。（相片：店家提供）

省去買餸和尋找食譜時間，不用浪費多餘食材，15分鐘便能準備好一餐，適合已搬離父母家卻又想念住家菜人士，又或不想外出買餸的家庭。

更貼心是，妳想煮意推出月票計劃（$1,880），由專人每星期送貨上門一次，包含7餸1湯，共32款不重複的指定住家菜式，2個餸盒可供3人食用（視乎食量），而每個湯包則夠3至4人飲用。

▲ 黑松露醬煎封單骨雞翼（$70），把所有材料稍稍煎香便食得。（相片：店家提供）

8月餸盒包括蝦膠肉碎釀冬菇、黑藜麥粟米豬肉釀節瓜、雪梨乾紅蘿蔔蟲草花素湯等，非常豐富。不用每星期苦惱食乜，正！

妳想煮意

送貨安排：每次下單最低消費為120元，單次購物滿350元或400元（視乎地區）免運費，未滿則需付運費30元或40元。

線上火鍋店推日式烤肉餐

即使夏天來臨也無阻港人對打邊爐烚下烚下的熱愛，惟早前疫情下「火鍋群組」搞到人心惶惶。線上日式火鍋店牛旨商店推出一人日式火鍋和一人烤肉套餐，份量十足。

▲ 牛肉一人火鍋套餐，另外選荷蘭豚肉，配料有芝士竹輪、年糕福袋，連加購一人鍋及燃料（$158）。（相片：店家提供）

火鍋包含美國肥牛或荷蘭豚肉、芝士竹輪、年糕福袋、蟹柳、鴻喜菇、南瓜、粟米、讚岐烏冬或出前一丁配日式芝麻醬，湯底可選日式醬油濃湯或3.6北海道牛乳豚骨湯。

▲ 巨人牛旨烤盤套餐，美國肥牛和日本一口牛啖啖肉好滋味，如家中有雞蛋可以拌入，自製鐵板餐。連加購烤盤組及燃料（$199元）。（相片：店家提供）

烤肉最Top套餐包括100克美國肥牛、100克日本一口牛、黑椒碎、粟米粒和珍珠飯，配上蒜香秘製醬汁，十分惹味。

配料豐富，一人份量剛剛好，如果不夠可另外加韓國魚糕串（$30）、北海道特大帆立貝（$28）、美國頂級Prime牛小排（$65）等。煩惱沒有適當食具？其實可以加購火鍋煲（$50）或烤肉盤（$60）連燃料，不怕擔心要另外撲食具，完全就是為懶人而設！

牛旨商店

送貨安排：購物滿300元以上免運費，未滿元300需收取80元運費，滿800元可免費享有即日特快送貨。

記者：陸明敏