【新冠肺炎】珠海居民赴澳門旅遊簽注今日起恢復　 若再出現疫情當局會即時中止措施

▲ 珠海居民赴澳門旅遊簽注今日起恢復。（資料圖片）

行政長官賀一誠今日（12日）啟程到北京，與多個部委商談推動粵澳深度合作區和防疫抗疫等工作。賀一誠在啟程前感謝全體澳門居民配合特區政府的防疫抗疫工作，又指認為防疫工作做得很好，並呼籲全體澳門居民繼續戴口罩，保持社交距離，讓澳門維持安定和健康的狀況。

因應珠海居民赴澳旅遊簽注今日 （12日）起恢復，賀一誠表示澳門早前因沒有遊客導致百業蕭條，衍生失業率高等很多問題。若澳門再出現疫情，當局會即時啟動熔斷機制，即將澳門疫情風險等級調整為中高級別時，中止有關措施，並恢復醫學觀察十四天措施，直至澳門的疫情風險等級評估為低風險。他又指，現階段自由行不會限額，因應澳門沒有遊客，百業蕭條，失業率上升，故做自由行的調整。他亦不評估在內地重開自由行後會有多少遊客來澳，指「人哋來唔來都未知」。

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治安警出入境管制廳代廳長魏瑞斌表示，持續與珠海相關機構溝通了解自由行簽注增幅情況，措施首日早上旅客入境數字未見有增加，他稱，珠澳兩地疫情穩定及正值暑假，相信能夠吸引一批旅客來澳，而關閘口岸離境及入境大堂分別增設共 11條自助過關通道，加大通關能力，他相信有能力應對未來旅客數字的增長。

魏瑞斌續指根據 1個月前資料，仍有約20萬內地居民持有效的赴澳自由行簽注。他又表示，昨日 （11日）傍晚 6時至 7時離境人潮創珠澳放寬通關後 (7月 15日) 的人流新高，錄得 1.4萬人次離境，而平日的離境高峰集中於傍晚5時至8時，約有5至6萬人次離境。

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責任編輯：郭家穎